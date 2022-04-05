賺的比我少！醉漢掏錢放警車雨刷嗆聲 被送辦下場曝光

張姓男子酒後掏錢放警車雨刷，還對員警 說「你賺得比我少，你很自卑是不是 」。台南地院法官依張違反社維法，判罰張8千元。情境示意圖。圖／Ingimage

台南市張姓男子飲酒後徒步走近警方巡邏車，將4300元現金夾於雨刷，警員把錢還給張，張竟說：「你們賺的比我少，你很自卑是不是」。警員不理會駕警車離開時，張突然走向道路中，欲阻擋警車離去。警方依違反社維法移送法院裁處。法官認為張於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞行動相加，雖未達強暴脅迫或侮辱程度，依違反社維法裁罰8千元。

判決說，張於去年11月20日凌零點58分，飲酒後徒步走近新營警分局巡邏車，將現金4300元夾於巡邏車雨刷，員警將錢歸張，並詢問為何要將錢夾在巡邏車雨刷，張回說：「怕你沒錢吃飯」、「你們賺的比我少，你很自卑是不是」、「不要上了台南法院，你們兩個又在那邊龜縮」。

員警發現張滿身酒味後勸他返家休息，張質問員警何要跟蹤他，員警不再理會他，駕駛巡邏車要離開時，張從路旁突然低頭筆直走向道路中，欲阻擋警車離去，警方事後依違反社會秩序維護法第85條第1款規定，移送台南地院柳營簡易法庭審理。

張雖否認有上述行為，但法官勘驗員警密錄器與巡邏車行車紀錄器檔案及截圖影像、員警與被移送人對話譯文，不採信張供詞，依社會秩序維護法第85條第1款規定裁罰8千元，案可抗告。

社會秩序維護法第85條第1款規定，公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度者，處拘留或1萬2千元以下罰鍰。