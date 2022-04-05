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保全當詐騙集團人頭帳戶還協助轉帳 被判刑2年得坐牢

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

葉姓保全為了賺取14萬元報酬，把自己銀行帳戶提供給詐騙集團使用，詐騙集團再以網路投資虛擬貨幣買賣可獲得高獲利，向7名被害人詐騙得金錢後，葉再將帳戶內詐得款項，轉匯到集團指定帳戶，避免檢警追查金流。台南地院依葉觸犯網際網路對公眾散布而詐欺取財及洗錢罪，判處有期徒刑2年，案可上訴。

判決說，葉自2019年9月7日起，加入某詐騙集團，約定以每月3萬元至4萬元對價，由葉提供名下銀行帳號給詐騙集團匯入犯罪不法所得。詐欺集團成員從同年10月至12月，以網路投資虛擬貨幣買賣可獲得高獲利，向王姓等7名被害人共詐騙得約40多萬後，葉再將帳戶內詐得款項，轉匯到集團指定帳戶，避免警方追查。

法官，葉不思以正當方法賺取所需，與詐欺集團成員形成犯意聯絡，率將帳戶提供與詐欺集團用作人頭帳戶使用，並帳戶收受詐欺贓款轉匯與其他詐欺集團成員，使該等詐欺集團成員坐領不法利益，並製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，非造成被害人財產損害，更助長詐騙歪風。

法官念在葉在此案犯行中，並非居於核心地位，僅是 聽從指令參與犯罪角色，犯後坦認包含洗錢在內全部犯行，堪認被告犯後尚知悔悟。考量入監前從事保全、超商店員，每月收入約3萬元等一切情狀，量處其刑。

葉姓保全涉嫌將銀行帳戶給詐騙集團當人頭帳戶使用，還協助轉帳，台南地院判處有期徒刑2年，案可上訴。圖／本報資料照片
葉姓保全涉嫌將銀行帳戶給詐騙集團當人頭帳戶使用，還協助轉帳，台南地院判處有期徒刑2年，案可上訴。圖／本報資料照片

詐騙集團 詐欺 虛擬貨幣

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