警到醫院查緝卻讓通緝犯落跑 市刑大：無涉不法

台北市警察局刑事警察大隊員警日前到醫院抓通緝犯，竟讓犯嫌趁隙逃跑。市刑大今天表示，初查執勤員警查緝過程尚未實施任何公權力逮捕作為，並無涉不法，但仍將函北檢核辦。

市刑大組長黃柏翔今天對外表示，針對有民眾反映隊內員警於3月3日查緝通緝犯過程疑有違失情事，立即派員介入調查，並調閱現場監視器畫面查看。

經調查了解，特勤中隊長案發當天接獲線報指林姓通緝犯現身於馬偕醫院，立即派員前往查緝，但盤查過程中，林嫌佯稱身體不適需急診，警方考量人權便陪同就診。

不過，因醫院防疫規定，員警無法進入診間監控，林嫌趁員警辦理防疫規定之際而趁隙逃離現場。

初步調查，執勤員警查緝過程尚未對林嫌實施任何公權力拘禁、逮捕作為，尚無涉不法，並未構成刑法公務員疏縱人犯要件，但為求慎重，將函請台北地檢署核辦，並報請市警局督察室核查。

為避免類似案件再度發生，市刑大說，將針對員警查緝逃犯偵查能力，積極檢討並加強教育訓練，並責請單位主管應在不排擠正常勤務之下，鼓勵每位同仁積極查緝刑案，以維護北市治安。