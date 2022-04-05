攤位遭砸母護子劇情渲染過頭 動手一方逆轉改判無罪

高雄瑞豐夜市李姓、顏姓攤商為了停車問題起爭執，李男指控顏男當他母親面砸攤，顏則反控李罵他「沒懶趴的人」、「沒有用的人」，高雄地方法院審理時，李被依公然侮辱罪，判罰6000元，顏則被依恐嚇危害安全罪，判拘役20天，顏不服上訴，高雄高分院審理後，認為監視器畫面與李男指控不符，有過度渲染狀況，改判顏無罪。

判決指出，2019年4月21日晚間8時許，顏男與李男因停車問題爆發口角，顏男指控李男出言辱罵，李男則反控顏男跑到他的雞排攤，當他母親面恐嚇「我砸你的店，讓你沒辦法做生意」，隨即動手砸攤。

警方到場後，雙方互相提告，高雄地方法院審理時，李坦承有罵顏男「沒懶趴的人」、「沒有用的人」，被依公然侮辱罪，判罰6000元；顏男則因砸攤、恐嚇，被依恐嚇危害安全罪，判拘役20天。

判決出爐後李未再上訴，顏男不服，認為他僅用腳踹李男攤位的桌子，並沒有恐嚇對方「我砸你的店，讓你沒辦法做生意」，上訴爭取改判。

但李母直指顏男到他們攤位恐嚇砸攤，顏率3、4人到場，不僅踢了攤位子桌子，還對他兒子叫囂，連他的友人都在旁起鬨「打他們」，是他兒子擔心對方真的動手，才會拿起雞排刀要求對方「別過來」。

高雄高分院審理時，法官重新勘驗現場監視器畫面，顏男當時率妻子、友人到場助陣，但顏踢完桌子後，李也拿桌上鐵盤往顏男身上招呼，兩邊爭執時，顏的友人有出手勸阻，並將顏男帶離現場，與李男、李母證詞不符。