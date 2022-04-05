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籌罰金「要7萬保護費只給7千」 傷害通緝犯怒砸棋牌社
林姓男子因涉傷害案遭判5月徒刑，遲未到案被通緝，為湊集罰金換取自由，日前向棋牌社陳姓業者索討7萬元保護費，卻只收到7000元，一怒之下找來2名友人砸店報復，涉案3人逃跑1日就全被逮回，依法送辦。
警方調查，41歲林姓男子、46歲吳姓男子及42歲徐姓男子，3月26日凌晨2時許到台北市萬華區長沙街二段一間麻將棋牌社索討保護費，棋牌社員工將當天營業額7000元交出，林等人見金額比預期短少，便分持小鐵鎚砸場，棋牌社玻璃、兌幣機全被砸毀，林等人犯後逃離現場。
據悉，林男曾涉毒品、傷害、妨害自由、詐欺等案，平時活躍於新北市中永和地區，因先前涉及傷害案，遭判5月徒刑，卻遲未到案執行，遭台北地檢署發布通緝，林男為籌罰金四處討錢，其中也向棋牌社陳姓業者索取保護費。
警方獲報偵辦，陳姓業者稱與林男是舊識，事前曾接獲林男來電索討7萬元費用，答「不可能給你那麼多錢，7萬沒有，1萬行不行？」未料林男到棋牌社取錢時，現場不知情的員工只給出7000元，林不滿「要7萬給7000」，憤而率眾砸場。
警方鎖定林男身分後，案發當日下午循線拘捕林男到案，隔日又通知吳男、徐男到案，詢後皆依毀損、妨害秩序、恐嚇等罪嫌移送台北地檢署偵辦；警方呼籲，民眾遇有糾紛應循合法管道解決，遭遇恐嚇等情事也應報警處理，切勿以暴力解決問題，若有不法，警方定將究辦。
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