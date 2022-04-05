快訊

東吳確診＋1、線上教學至4月11日 使用這兩教室要注意

獨／檢疫縮短10天沒用 機組員無奈拖2年就醫一查已罹癌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籌罰金「要7萬保護費只給7千」 傷害通緝犯怒砸棋牌社

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子因涉傷害案遭判5月徒刑，遲未到案被通緝，為湊集罰金換取自由，日前向棋牌社陳姓業者索討7萬元保護費，卻只收到7000元，一怒之下找來2名友人砸店報復，涉案3人逃跑1日就全被逮回，依法送辦。

警方調查，41歲林姓男子、46歲吳姓男子及42歲徐姓男子，3月26日凌晨2時許到台北市萬華區長沙街二段一間麻將棋牌社索討保護費，棋牌社員工將當天營業額7000元交出，林等人見金額比預期短少，便分持小鐵鎚砸場，棋牌社玻璃、兌幣機全被砸毀，林等人犯後逃離現場。

據悉，林男曾涉毒品、傷害、妨害自由、詐欺等案，平時活躍於新北市中永和地區，因先前涉及傷害案，遭判5月徒刑，卻遲未到案執行，遭台北地檢署發布通緝，林男為籌罰金四處討錢，其中也向棋牌社陳姓業者索取保護費。

警方獲報偵辦，陳姓業者稱與林男是舊識，事前曾接獲林男來電索討7萬元費用，答「不可能給你那麼多錢，7萬沒有，1萬行不行？」未料林男到棋牌社取錢時，現場不知情的員工只給出7000元，林不滿「要7萬給7000」，憤而率眾砸場。

警方鎖定林男身分後，案發當日下午循線拘捕林男到案，隔日又通知吳男、徐男到案，詢後皆依毀損、妨害秩序、恐嚇等罪嫌移送台北地檢署偵辦；警方呼籲，民眾遇有糾紛應循合法管道解決，遭遇恐嚇等情事也應報警處理，切勿以暴力解決問題，若有不法，警方定將究辦。

林男等人到萬華區長沙街二段一間棋牌社砸店。記者李隆揆／攝影
林男等人到萬華區長沙街二段一間棋牌社砸店。記者李隆揆／攝影

恐嚇 通緝

延伸閱讀

台8女神遭判「截肢」命運！李燕聞噩耗驚訝說不出話來

落實八大行業防疫 北市警查獲通緝犯

通緝犯未戴罩見警心虛 竟直接趴草地裝睡

四十年老友不救恐死！男不顧通緝犯身分挺身向警求救

相關新聞

籌罰金「要7萬保護費只給7千」 傷害通緝犯怒砸棋牌社

林姓男子因涉傷害案遭判5月徒刑，遲未到案被通緝，為湊集罰金換取自由，日前向棋牌社陳姓業者索討7萬元保護費，卻只收到700...

他不滿被開交通罰單 罵警員「臭警察仔」判罰3千

楊姓男子不滿因交通違規被台南市許姓警員攔下開罰單，楊以閩南語對許姓警員說「臭警察仔在那邊囂張啥」，許姓警員以警用密錄器錄...

涉貪判刑潛逃出境嘉縣前議長余政達 調查局公布查緝

嘉義縣議會前議長余政達涉及2007年台灣燈會貪汙案，2014年5月23日最高法院判刑10年4月確定，余未到地檢署報到發監...

醫生不滿護士對患者好埋殺機？男貼「告訴狀」吃官司

台中市詹姓男子是洗腎患者，因不滿陳姓醫師診所在洗腎時使用抗凝血劑，在臉書貼文「刑事告訴狀」，指控陳涉殺人罪，已向相關單位...

攤位遭砸母護子劇情渲染過頭 動手一方逆轉改判無罪

高雄瑞豐夜市李姓、顏姓攤商為了停車問題起爭執，李男指控顏男當他母親面砸攤，顏則反控李罵他「沒懶趴的人」、「沒有用的人」，...

台中工頭宿醉騎車被攔 懊惱問警：早上不用休息嗎

台中市警局從3月31日起執行第二波掃除醉犯專案，清明連假期間都有查緝酒駕勤務，昨天清晨7時許，第二警分局警員在北區公園路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。