男友求復合強吻加摸摸挨告 女方緩頰「沒對我怎樣」

陳姓男子和前女友約在高雄一家高檔飯店尋求復合，陳卻不顧女方意願，被控在健身房淋浴間、飯店走道、車上「強吻」、「愛撫」，女方逃離後驗傷告陳猥褻、強制罪，陳喊冤稱他只是說些「甜言蜜語」，高雄地院審理時，女方也幫前男友緩頰，稱陳男「真的沒有對我怎麼樣」，法官審酌後，認為猥褻證據不足，僅依強制罪判陳男拘役100天，緩刑2年。

判決指出，陳男和女友分手後，2020年8月17日約女方到高雄某家五星級飯店，希望發揮溫情攻勢尋求復合，但女方赴約後，卻在健身房淋浴間遭陳男強拉至浴間內「聊天」，離開健身房後，兩人走在飯店走道時，陳又趁機施展「壁咚」，將女方壓制在牆上，企圖不軌。

事後女方拒與陳男復合，兩人不歡而散，女方下樓準備開車離開，沒料陳卻跟著上車，在車上後座跨坐在女方大腿上，女方狂喊救命，經附近路人經過解圍，女方才順利脫困，隨後跑到鄰近醫院驗傷，告陳男猥褻、強制罪。

女方指控陳男，在飯店不僅強拉她進淋浴間，甚至還在走道「強吻」，當還將她拉入車上，直接跨坐上來與她呈現面對面的姿勢，用手伸進褲管內，隔著內褲碰到下體，還好有路人解圍，陳才未得逞。

高雄地方法院審理時，陳男辯稱他是為了說服前女友復合，才會以嘴靠在她耳邊說些「甜言蜜語」，但並沒有在飯店、車上對女方亂來。

法官勘驗相關證詞和監視器畫面，發現陳男選在有房務人員經過的飯店走道強吻女方，卻沒選在四下無人的淋浴間強吻，顯然與常情不符，另根據走道監視器畫面，也看不到女方遭陳男強吻，女方也幫前男友緩頰，稱陳男「真的沒有對我怎麼樣」。

此外，女方當天穿著連身長裙赴約，下身還有穿著安全褲，解圍路人的證詞，也僅能證明當時陳男壓在女方身上，欠缺其他補強證據證明陳當時涉及猥褻。