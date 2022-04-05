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台中工頭宿醉騎車被攔 懊惱問警：早上不用休息嗎
台中市警局從3月31日起執行第二波掃除醉犯專案，清明連假期間都有查緝酒駕勤務，昨天清晨7時許，第二警分局警員在北區公園路、柳川路巡邏時，發現陳姓男子騎車搖晃，前往攔查，查出陳酒精濃度超標，陳承認，前一晚有喝酒，清晨要去工地上班，以為清晨時段警察不會抓酒駕，心存僥倖，還問警「早上都不用休息嗎？」
台中市第二警分局昨天清晨7時許，在北區公園路、柳川路查獲喝酒騎車的陳姓工人（60歲），酒精濃度為每公升0.26毫克，警詢後依公共危險罪送辦，二分局統計，第二波掃除醉犯專案，從上月31日至昨天為止，一共查獲3件公共危險案件。
第二警分局表示，去年12月1日至今年2月28日止，第一波「掃除『醉』犯」專案期間，即取締190件，列各分局之首，第一波專案結束後，仍持續針對轄內易酒駕熱區，規畫勤務加強取締，今年3月也取締酒駕91件，酒駕肇事案件也比去年同期減少5件。
第二警分局呼籲，酒後駕車行為不僅是全民公敵，現今防制酒駕更是全民共識，交通管理處罰條例加重罰則已於3月31日起施行，包括加重酒駕罰則、同車乘客「連坐罰」、強制配備酒精鎖、累犯公布姓名、照片和違法事實等新制，針對酒後駕車等相關罰責提高，市警局推行第二波的「掃除『醉』犯」工作，從今年3月31日至今年5月31日止，加強取締酒駕車，宣示打擊醉犯的重大決心。
第二警分局長陳家銘說，酒後駕車往往造成無法挽回的悲劇，聚餐飲酒後，請善加利用計程車、酒後代駕及大眾運輸措施，切勿駕駛車輛並應注意宿醉上路問題，才能安全出門、平安回家。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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