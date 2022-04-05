他不滿被開交通罰單 罵警員「臭警察仔」判罰3千

楊姓男子不滿因交通違規被台南市許姓警員攔下開罰單，楊以閩南語對許姓警員說「臭警察仔在那邊囂張啥」，許姓警員以警用密錄器錄下後，依違反社會秩序維護法，將楊移送台南地院新市簡易法庭審理。法官認為，楊姓男子於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞相加，依違反社維法處裁罰3000元，案可抗告。

裁定書說，楊姓男子於去年12月9日上午11點多，在台南市永康區東橋一路與東橋六街口，因交通違規被許姓警員攔下，許在填寫製作交通違規告發單時，他情緒激動，以閩南語對許姓警員說「臭警察仔在那邊囂張啥」。許姓警員依楊姓男子違反社維法，移送法院審理。

楊姓男子於警詢時，對於口出惡言行為，辯稱他不記得、他不是故意、沒有指何人、沒有辱罵意思、不是刻意，法官勘驗事發當時警方隨身攜帶密錄器錄影錄音影片內容顯示，楊姓男子確實對警員口出「只是個臭警察而已，是在囂張什麼」可佐證，不採信他的供詞。

法官以楊違反社會秩序維護法第85條第1款，於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞或行為相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度，裁罰3000元。