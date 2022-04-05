還沒領薪水提款卡先奉上 多人求職險淪詐團共犯

有詐騙集團在臉書佯稱有「輕鬆在家賺錢機會」，吸引不知情求職者上門，騙到對方提款卡、存摺後，充當取款帳戶，高雄三民一分局員警日前巡邏，正巧發現擔任集團「取簿手」的李男，領完包裹後神情緊張，警方經他同意後打開包裹，發現有6名遭詐應徵者，幸警方攔阻迅速，避免帳戶淪為詐團取款使用。

警方調查，該集團不定期在臉書、LINE群組分享工作訊息，例如網路點讚、衝點擊率等工作，僅需在家工作，就能領取高額報酬，陸續有應徵者上門後，集團成員在要求對方提供提款卡、存摺等資料，方便未來匯入報酬使用。

為取信應徵者，該集團還僅要求應徵者提供沒在使用，或是帳戶餘額為零的閒置帳戶就好，還要求對方一併提供印章或帳戶密碼等，方便確認帳戶是否可正常使用。

後來陸續有應徵者受騙，依照集團指示寄出提款卡、存摺，連密碼、印章都一起奉上，寄送到指定地點後，再由集團「取簿手」領取包裹，不知不覺讓帳戶淪為詐團人頭帳戶。

三民第一分局長明街派出所員警日前執行便衣勤務，正巧碰到擔任「取簿手」的李男（32歲）領完包裹後神情緊張，上前盤查時李辯稱是幫母親領包裹，警方起疑後隨即改口稱是幫朋友領取，員警懷疑李是詐團成員，帶他回所進一步調查。