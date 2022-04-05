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行車糾紛持狼牙棒理論 駕駛辯「防身用」遭判拘役40天
高雄曾姓男子開車外出與姚姓男子駕駛的轎車發生擦撞，但姚男未停駛，令曾男心生不滿，便持狼牙棒外型手電筒找對方理論；姚誤以為對方持電擊棒，嚇得報警求助。事後曾男辯稱，沒有恐嚇，拿手電筒是為了防身；地院考量曾犯後態度不佳，將他依恐嚇危害安全罪，處拘役40天，沒收扣案的狼牙棒外型手電筒，全案可上訴。
判決指出，曾男去年2月1日上午7 時37分許開車，沿高雄市左營區左營大路行駛，行經介壽路路口時，與姚男駕駛的轎車發生擦撞，但姚卻未停車繼續行駛，曾一氣之下，竟趁對方停等紅燈時，持長34公分、寬3.4 公分狼牙棒外型手電筒下車理論。
曾男下車時，口中不斷以台語說「ㄎㄟˋ三小啦！你現在是ㄎㄟˋ三小啦」朝對方嗆聲，當下仍在車內的姚男誤以為對方持電擊棒要襲擊他，便嚇得報警求助。警方到場時，隨即將曾男所持的狼牙棒外型手電筒查扣。
事後曾男因涉嫌恐嚇危害安全罪遭依法函送，後由檢方起訴，警詢、偵查及審理期間，曾皆否認犯行，他還辯稱，持手電筒是為了防護自己，沒有恐嚇意思。
地院審酌，曾男僅因行車糾紛，不以和平、理性方式與對方溝通、處理，而是恫嚇他人，顯見欠缺尊重他人觀念，及法治觀念薄弱，且犯後否認犯行；地院將曾男依恐嚇危害安全罪，處拘役40天，得易科罰金，沒收扣案的狼牙棒外型手電筒，全案可上訴。
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