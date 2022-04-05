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醫生不滿護士對患者好埋殺機？男貼「告訴狀」吃官司

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市詹姓男子是洗腎患者，因不滿陳姓醫師診所在洗腎時使用抗凝血劑，在臉書貼文「刑事告訴狀」，指控陳涉殺人罪，已向相關單位提告，還指控陳是因不滿「護士都對我（詹）好，叫我大叔，才種下殺機」，更指控診所九成的報表都造假，診所提吿誹謗罪，台中地院審結，認定詹無事實佐證貼文說法，始終否認犯行，依法判拘役20天，得易科2萬元。

判決指出，詹姓男子是東勢區一家診所的洗腎患者，因不滿診所陳姓醫師在洗腎時，對他使用抗凝血劑，因而心生不滿，去年7月7日凌晨1時許，在臉書張貼一篇「刑事告訴狀」的文章，內容指控陳姓醫師，對患者不聞不問，故意殺人，已呈報衛生局、地檢署、調查局等單位，診所超過九成的報表造假，而且醫生與護士搞曖昧，陳姓醫生因不滿護士對他好，叫他大叔，所以心裡不平衡，埋下殺機。

詹在貼文中還強調，全文沒有捏造造假，會負完全法律責任，所有指控都有依據，但文章在調查中，請網友不要分享。

診所發現後，向警方提告誹謗罪，詹被通知到案時，仍強調自己所說的是事實，否認涉嫌誹謗，但卻無法證實己說，全案依法送辦。

台中地院根據詹的貼文，逐項檢驗，認為陳姓醫師具有專業腎臟專科醫師證書，而血液透析時，本應為患者注入抗凝血劑，避免患者血液在循環管路內凝固，也有台灣腎臟護理學會血液透析要點可稽。

有關報告造假一事，法官調查院內相關診療紀錄，也清楚記載詹的治療過程，各項數值、輸血袋數都有清楚標示，另外指控醫生與護士搞曖昧，更是詹的「個人臆測」，無任何證據支持，認定詹涉誹謗罪事證明確，加上詹否認犯行，依法判拘役20天，得易科2萬元，可上訴。

台中市詹姓男子涉嫌在臉書張貼對陳姓醫師診所的不實指控，台中地院依誹謗罪，判拘役20天。圖／本報資料照
台中市詹姓男子涉嫌在臉書張貼對陳姓醫師診所的不實指控，台中地院依誹謗罪，判拘役20天。圖／本報資料照

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