涉貪判刑潛逃出境嘉縣前議長余政達 調查局公布查緝

嘉義縣議會前議長余政達涉及2007年台灣燈會貪汙案，2014年5月23日最高法院判刑10年4月確定，余未到地檢署報到發監，潛逃出境，2014年6月20日遭檢方通緝，至今8年，余潛逃何處？引人關注，調查局官網公布余政達列名查緝名單，潛逃地區大陸。

調查局官網公布：余政達、1961出生，可能潛逃時間2014年5月，可能潛逃地點中國大陸，通緝機關嘉義地檢署，通緝時間2014年6月20日，通緝罪名貪汙治罪條例，涉嫌事實：余政達是嘉義縣議會前議長, 任內涉嫌於2007年間利用辦理台灣燈會期間向廠商勒索財物，經判處有期徒刑10年4月、褫奪公權5年確定。

調查人員說，列名調查局官網查緝外逃名單上，除重大經濟罪犯，還有社會重大注目案件人物，地方外勤站提報局本部審核，余政達是曾任議長政治人物，符合條件。

檢方說，余政達10年以上刑期，行刑權時效40年，連通緝時效：行刑權時效4分之1、10年，合併計算50年，要到153年才消滅。

2019年5月23日，出身東石鄉的余政達96歲老母親過世，在朴子市立殯儀館公祭，余無法現身送母親最後一程，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌送輓聯，縣長翁章梁、前副縣長吳容輝到場祭拜，公祭場面冠蓋雲集。