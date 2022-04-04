聽新聞
test
0:00 / 0:00
想認識朋友女兒反被出拳打死 檢聲押禁見動手婦人乾弟
台中市楊姓男子前天向徐婦透露想認識徐婦未成年女兒，徐婦昨晚找來林姓乾弟酒後找楊理論，林出拳失手將楊打死，台中地檢署今天下午訊後，以傷害致死罪，聲押林，另命徐婦以10萬元交保，檢察官今天相驗遺體後，排定6日解剖複驗，釐清死因。
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，全案在今天下午4時許，由檢察官訊問林姓男子等人後，認定林涉嫌傷害致死罪，嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞，向台中地院聲請羈押禁見，另外找來林男的徐姓婦人，則命以10萬元交保候傳，羈押庭目前在台中地院審理中，尚未裁定。
卓俊忠說，另外死者身上有多處外傷，但無法判斷死因，因此排定擇日解剖複驗，釐清死因。
據查，楊姓男子（38歲）在前天向徐姓婦人提及想認識徐的女兒，因徐婦女兒僅16歲，引起徐婦不滿，昨晚9時許，徐婦和乾弟林姓男子（32歲）等人酒後找楊理論，要他道歉，徐婦先打了楊一巴掌，接著林也動手毆打楊，楊因此倒地，送醫後不治，警方上午依傷害致死罪嫌將徐婦和林姓男子移送法辦，另也報請檢察官驗屍查明死因。
據指出，楊男單身，不認識徐婦女兒，僅是口頭提及想認識徐婦女兒，即招來殺身之禍，並因此喪命，也令辦案人員感到意外。另據了解，林姓男子因有練拳，是否因此出手過重而使林致命，有待檢察官進一步相驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言