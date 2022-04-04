連假擾人清夢 桃園警口袋戰術逮12交通違規外加1酒駕

桃園市大園及觀音地區台15線、台61線及台66線快速道路寬廣又直，假日深夜及清晨經常吸引改裝車輛聚集競速，居民不堪其擾，大園警方今凌晨以定點路檢及巡邏雙管齊下，以「口袋戰術」攔查到含5件車體改裝等12件違規，全依法舉發，另有1件酒駕也送辦。

大園分局指出，大園、觀音因假日深夜人車稀少，常有改裝車聚集競速，相當吵雜，對此警方今天凌晨0至4時出動22名警力，在台15線沿線的國際丶大觀路及台61、台66線平面道路，實施威力巡邏掃蕩及定點路檢勤務，針對改裝汽機車妨害安寧及酒後駕車等違規行為，加強攔檢盤查取締。

警方指出，本次共攔查40餘輛汽機車，共查到12件交通違規，包括無照駕駛3件、遮蔽號牌2件、照後鏡毀損未修復1件、未戴安全帽1件，變更車體5件，全部依法舉發，其中變更車體部分將通報環保局及監理單位召回檢驗；另外也查獲酒駕1件，依公共危險罪嫌移送法辦。

警方呼籲，民眾切勿有競駛、競技等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，維護道路交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康