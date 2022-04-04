快訊

桃園+15足跡曝光！遍及7區賣場、超商、藥局

沒打第3劑疫苗！本土增1名「中症患者」為20多歲年輕人

健保資料庫釋憲案 憲法法庭26日言詞辯論

中央社 / 台北4日電

台灣人權促進會等民間團體認為衛福部健保署未經同意，釋出全民健康保險研究資料庫等健保資料給學者做研究，有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭定於4月26日進行言詞辯論。

台權會秘書長蔡季勳等人於民國101年間以存證信函向衛生福利部中央健保署表達，拒絕健保署將他們的個人全民健康保險資料釋出給第三者，用於健保相關業務以外之目的。

健保署回函表示，健保署因辦理全民健康保險業務，而擁有全國民眾的納保與就醫資料，為促進國內全民健保相關研究，以提升醫療衛生發展，對外提供利用時，均依行為時電腦處理個人資料保護法規定辦理，並有嚴格的資料管理措施，以保障研究資料被合法合理使用。

蔡季勳等人提起訴願遭駁回後提起行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴。蔡季勳等人上訴，最高行政法院於106年1月間判決蔡季勳等人敗訴確定。

蔡季勳等人認為個人資料保護法第6條等，有違反憲法第22條資訊隱私權、第23條法律保留原則等之虞，向大法官聲請釋憲。

憲法訴訟法今年1月4日上路後，案件改由憲法法庭審理。憲法法庭定於4月26日上午9時進行言詞辯論，邀請聲請人與相關機關到庭陳述意見。

健保

延伸閱讀

就診更方便 柳營奇美兒科與健保署合推虛擬健保卡

9.5萬人可望取得原住民族身分 憲法法庭：不等同優惠

靠血統就能取得身分 憲法法庭判原住民身分法違憲

高志鵬貪汙坐牢756天假釋後聲請釋憲 憲法法庭不受理

相關新聞

確診婦逃離負壓隔離病房 法院判拘役50天

周姓婦人因感染COVID-19在醫院接受治療，住進負壓隔離病房後想離開被發現，不死心又趁機離開隔離病房跑進逃生梯，被5名...

連假擾人清夢 桃園警口袋戰術逮12交通違規外加1酒駕

桃園市大園及觀音地區台15線、台61線及台66線快速道路寬廣又直，假日深夜及清晨經常吸引改裝車輛聚集競速，居民不堪其擾，...

台中男被控拿槍對著路人 法官以「旁邊沒人」判免罰

台中市陳姓男子去年初在南區一家五金百貨前，涉嫌拿槍、紅外線瞄準路人，警方循線查獲，在轎車內扣得2把玩具槍，但陳僅承認把玩...

高雄診所前院長遭控潑尿3次 監視器影像看不清獲判無罪

高雄一家中醫診所前年、去年接連遭不明人士潑尿，現場散發滿滿惡臭，後來診所人員調閱監視器畫面，發現潑尿人儀態疑似前任梅姓院...

法律快譯通／父癌逝前贈屋給女密友 兒子提告有可能討回「遺產」嗎

家中老人罹患重病，通常生前都會事先交代身後事，生前贈與沒幾天老人過世，究竟贈與物是算入遺產、還是贈與依舊有效？台南發生一件類似案件，白姓男子父親癌末，生前簽贈與契約把一處透天厝送與給女性密友，未料契約簽下10天後過世，房子仍順利移轉登記給女密友，兒子認為是父親重病下沒有意識的贈與，向法院提告想要討回，法界人士說，繼承遺產還是有例外條款，但不是什麼都能繼承。

錄事拖延業務吃申誡辯「出車禍」 法官用一鐵證打臉

廖姓女子前年擔任南投地檢署錄事時，不服被依延遲公務記申誡一次，指她同年11月出車禍腦震盪，有正當事由，且主管可要求職務代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。