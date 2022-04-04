台中男被控拿槍對著路人 法官以「旁邊沒人」判免罰

台中市陳姓男子去年初在南區一家五金百貨前，涉嫌拿槍、紅外線瞄準路人，警方循線查獲，在轎車內扣得2把玩具槍，但陳僅承認把玩，警方依違反社維法，函送台中地院裁處，不過法官詢問陳在場兩名友人作證，都稱附近沒人，認定沒有達到擾亂社會秩序之虞，判陳免罰。

裁定指出，陳姓男子在去年2月3日晚間9時許，與朋友前往南區美村南路一家五金百貨前，陳被民眾發現，涉嫌持類似真槍的物品，對著路人以紅外線瞄準，有路人看到後受到驚嚇，報警處理，警方根據民眾報案，循線攔下車輛，並查獲2把玩具槍，另將在場的陳與另外陳的兩名朋友，帶回詢問，警詢後依違反社會秩序維護法，函送台中地院台中簡易庭裁處。

台中簡易庭審理時，陳男辯稱，當時是被朋友載去南區美村南路的一家五金百貨，分別駕駛兩輛車，朋友進五金百貨買鞭炮時，在路邊停車，停車後朋友跑進店內購物，他則走到另輛車與陳姓友人聊天，聊天時看到轎車右前座有玩具槍，拿起來把玩，並在車旁不斷拉滑套，不過沒有裝BB彈，接著朋友購物完返回後，他就將玩具槍放回，走回原本搭乘車輛離開，當時警方沒到場，附近也無其他人。

法官在詢問陳在場的另外兩名朋友，二人都證稱，當時附近沒有其他人，也符合陳的辯詞。