錄事拖延業務吃申誡辯「出車禍」 法官用一鐵證打臉

南投地檢署廖姓女錄事延遲業務被記申誡，她不服以出車禍向台中高等行政法院提訴訟，中高行駁回廖女訴請。記者陳宏睿／攝影 廖姓女子前年擔任南投地檢署錄事時，不服被依延遲公務記申誡一次，指她同年11月出車禍腦震盪，有正當事由，且主管可要求職務代理人完成，向保訓會提復審遭駁又上訴台中高等行政法院。合議庭審理認為，廖女與前手交接業務時，就知同年8月要完成業務，處分有理，駁回廖女訴請。

判決指出，廖姓女子在前年間擔任南投地檢署錄事，她在2020年1月2日與前手交接總務科財產管理業務，依規定要在同年8月前，完成每年盤點財產的任務，她在同年10月14日，被業務主管發出書面業務限辦單，要求她需在同年11月16日辦理完成，但截至同年12月18日，她都沒有完成盤點財產的業務，單位主管依法務部獎懲標準表規定，記廖女一支申誡。

廖女不服向保訓會提復審遭駁回，廖女再向台中高等行政法院提起行政訴訟，她認為，前年11月9日上班午休外出用餐時，因故發生車禍，導致受有腦震盪、四肢擦挫傷等傷勢，而且經醫院評估，腦震盪會有頭痛、頭暈、意識不清、視力減退、平衡感喪失、記憶力變差、注意力不集中等症狀，可能持續數周或數月，所以無法期待她能在原定期限內完成現場財產盤點事務，而且她在車禍後，又因傷勢，陸續請假三周，也有經主管批准。

廖女還說，休假期間有告知自己辦公室電腦的開機密碼、國有財產署的管理系統密碼，主管可以要求她的職務代理人，代為接手完成後續財產盤點事宜，而且銷假上班後，財產盤點也無任何進度，都要她完成，甚至還以拖延業務為由，將她送考績會審議，若有拖延業務的意圖，大可以依醫囑連續請假到身體康復，「何需勉強病體銷假返回崗位工作」。

台中高等行政法院認為，根據南投地檢署提供的移交清冊等資料，其中明確記載「每年盤點財產」需在每年8月前完成，也有往年的國有財產盤點紀錄、財務管理簽呈可稽，廖女是在前年1月2日與前手交接業務，也知道該業務須在同年8月前完成工作。

縱使剛接手新派任工作初期，尚未熟悉工作內容，但廖女有8個月可熟悉該業務，或請教其他同仁，以在限期內完成工作。南投地檢署不是同年10月間才交付該盤點業務，而且督促她需要11月完成，認為廖女辯詞不足採信，駁回訴請，維持申誡一次處分，可上訴。