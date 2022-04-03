男持刀追殺父又放火燒祖父母房 遭判拘120日

傅姓男子與父親發生爭執後，竟持刀追殺父親、伯父，連警員到場處理都遭他打傷，祖父母要去警局指控其暴行，引發傅不滿，凌晨到祖父母家揚言要打死祖母，還將對方的頭拖到馬路上，隨後又闖進祖父母家放火；新竹地院審理終結，依強制、違反保護令、妨害公務執行罪將傅判拘役120日。

判決書指出，傅男因細故對父親不滿，2020年9月，他騎車前往父親住處，趁住戶出入管制大門之際入內，無故侵入，又騙社區保全幫其解除樓層管制，順利搭電梯前往父親住所樓層，持鐵棍敲打父親住處大門電鈴與門牌。新竹地院於一個月後核發暫時保護令，裁定傅不得對父親進行身體或精神上騷擾、脅迫或其他不法侵害行為。

不過，去年2月，傅男發現父親開車接送祖父母，竟心生不滿，持西瓜刀對父親恐嚇，把父親嚇得逃命，傅還持西瓜刀追出屋外。

警方獲報到場，傅男卻揚言要自殺，員警認為有自傷、傷人之虞，便通報救護車到場，欲將傅強制送醫，不料，傅卻毆打員警頭部，員警的臉遭他打傷，眼鏡鏡片也脫落。

去年3月，傅男見伯父到祖父母家送早餐，便心生不滿，拿出西瓜刀走向伯父，把對方嚇得開車逃命，傅還騎車追殺，但最後沒追成而作罷。

事後，傅男不滿祖父母接獲警方通知要去做筆錄，竟於凌晨前往祖父母住處，揚言要打死祖母，在場的祖父母聽聞後均心生畏懼，傅盛怒下不顧祖母掙扎，竟徒手拉扯對方頭髮及手，強行拖至馬路，並用腳踢踹祖母，把祖母弄得全身是傷。

之後，傅男又進入祖父房內，用打火機點燃毛巾，把算放火焚燒，還剪斷屋內監視器電線，並毀損電視、手機及家用電話，所幸祖父母聯防把火熄滅，才幸免於難