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對岸網友送3斤「辣雞脖」 害他荷包失血5萬險被關

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子是臨時工，與綽號「阿凱」的大陸網友在網路遊戲認識，網友在前年10月間，買了90包、總重3公斤的「調味辣雞脖」以空運寄送到台灣，要請陳享用，未料被海關人員發現，大陸地區的雞肉是禁止輸入的檢疫物，依違反動物傳染病防治條例，判陳2月徒刑，緩刑2年，並支付公庫5萬元罰金。

判決指出，陳姓男子（33歲）與大陸地區綽號「阿凱」的網友在網路遊戲認識，「阿凱」在前年10月間，透過不知情的捷達航空貨運公司，將90包、總重3.78公斤的「調味辣雞脖」，寄送到台中市陳男的住處，要讓陳享用，不過貨物運抵台灣時，被海關人員發現，大陸地區是農委會公告的高病原性家禽流行性感冒及新城病疫區，大陸地區的雞肉禁止輸入。

全案經航警局函送台中地檢署偵辦，陳男承認涉案，辯稱是對岸網友要寄給他食用的，全案偵結依違反動物傳染病防治條例起訴。

台中地院審酌，陳男輸入的雞脖子數量不多，僅為自己食用，而且輸入時，就已經被海關人員查獲，沒有衍生嚴重危害，加上陳男無前科素行，也承認涉案，依法判刑2月，緩刑2年，並向公庫支付5萬元罰金，可上訴。

台中市陳姓男子在前年10月因大陸網友空運的雞脖子，被台中地院依違反動物傳染病防治條例，判刑2月、緩刑2年，並支付公庫5萬元罰金。本報資料照片
台中市陳姓男子在前年10月因大陸網友空運的雞脖子，被台中地院依違反動物傳染病防治條例，判刑2月、緩刑2年，並支付公庫5萬元罰金。本報資料照片

海關 傳染病

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