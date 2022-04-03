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身障男流浪2月身上只剩健保卡 桃警請吃便當送返竹巿家

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

新竹市一名身障男子昨天晚上被桃園市超商業者通報，警方到場發現他不善言語、身型瘦弱，且身無分文僅剩攜帶健保卡；警方一番查詢後輾轉聯繫上林姓生父，才知兒子過年後便不知去向，但因林父患白內障不便開車，熱心員警便開車護送林男回家，父子相隔2個月後終於在清明假期團圓。

龜山警分局龜山派出所昨天晚上7時許接獲超商業者報案有人偷東西，到場發現是患有身心障礙疾病的林姓男子（20歲）太餓、想拿取麵包果腹，但被店家阻止。

員警問林從哪來，但他不善言詞，只會重複員警句末2個字，口袋裡也只找出零食、飲料包裝垃圾，既無手機也沒一毛錢，但幸好還有一張健保卡，便先將他帶回派出所安置，購買熱騰騰便當供他充飢。

員警依戶役政系統查林男資料，但都聯繫不上林的父母，後來經刑事單位查到叔叔聯繫方式後，才輾轉聯繫上林姓生父。林父表示，一家4口原本住在新竹市，但日前夫妻離婚，前妻過完年帶著兒子離開後便不知去向，更不知道兒子流浪街頭，而自己患有眼疾，也不方便前去接回。

所長馮理澤聽到林父語氣帶有無奈，再三斟酌後親自護送林男回新竹助團圓，讓林父非常感謝員警熱心協助；馮理澤也提醒林父在兒子衣服繡上聯絡方式，可避免日後再次發生類似情形。

原本住新竹市的林男（中）在外流浪多時，昨天被桃園市警方發現，輾轉後送回家與父親團聚。記者楊湛華／翻攝
原本住新竹市的林男（中）在外流浪多時，昨天被桃園市警方發現，輾轉後送回家與父親團聚。記者楊湛華／翻攝
林男身無分文，昨晚騎著腳踏車在龜山地區流浪。記者楊湛華／翻攝
林男身無分文，昨晚騎著腳踏車在龜山地區流浪。記者楊湛華／翻攝

健保卡 新竹 超商

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