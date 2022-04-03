高雄調台南 外商主管為爭2000交通津貼丟百萬年薪工作

廖姓男子在知名外商公司任職業務主管，年薪逾百萬，因公司組織整併，公司另安排他至台南分部任職，但他不滿交通津貼比預期少了2000元，未同意調職，遭資遣解職；廖不服提告，認為公司違法解聘。高雄高分院審理時，法官發現該公司主管曾為交通津貼較少詢問廖，認定他主動拒絕，判廖敗訴。

判決指出，廖男從1998年就在這間公司任職，從基層一路爬升至業務部門經理，月薪加津貼至少12萬元，每年獎金、年終領完後，年薪超過百萬元。2018年時，因公司組織調整，準備將全台各分區陸續整併，廖男在高雄職位將要裁撤，改派至台南擔任倉儲主管。

住處在高雄的廖男，因每天上班需要通勤，公司另補助他3965元交通津貼，但廖認為交通津貼應為6000元才適當，後來因調職不順利，同年底公司以業務性質變更為由，將廖資遣。

痛失百萬年薪的廖男不服，認為他明明就願意至新部門任職，只是還在等交通津貼的協議結果，沒料卻遭解雇，公司根本是惡意減薪調職，想藉資遣減少退休金負擔，提告確認雙方雇傭關係還存在，並要求公司給付他解聘至復職這段時間的薪水。

廖男公司反駁，因南區業務長期低迷，才會變更經營模式及組織，且裁併單位時，也提供與廖員工作條件相當的物流主任工作，並安排面試，但廖不僅未填寫轉職意願書，二次面試時還堅持交通津貼應給6000元，對工作意願、想法都沒表示意見，考量他拒絕，公司又無其他職位可以安置，才會解聘。

一審高雄地院審理時，法官認為廖男公司是因市場型態改變，才會裁員，因無其他適當工作可以安置，才與解聘廖男，合乎勞基法規定，判廖敗訴。

廖不服上訴二審。高雄高分院合議庭認為，廖男新職雖然在台南，但與高雄住處的距離，並不是通勤不能到達，且廖公司已同意補助交通津貼3965元，同一職缺另一個遠在新竹，因此若廖拒絕該職缺，該公司確實已無適當工作可供安置。