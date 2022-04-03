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嫌車擋出入口夾紙條寫「狗男女」商家遭判拘30日

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

李姓女子因不滿葉姓車主將車停放在商家前擋住出入，去年6月凌晨在該車輛前擋風玻璃夾放紙條，寫上「你們這對狗男女，常日夜把車亂停在住戶大門口，擋住我們人車出入不方便，這裡不是你免費停車場...」，遭葉姓車主報警提告。新竹地院審理終結，李被依公然侮辱罪判拘30日。

李女坦承有在車輛上夾放紙條，卻否認有公然侮辱，辯稱她沒有要罵葉姓車主，她也是受害者，該處整條路都是商家，葉停車的方式直接擋住出入。律師則為李辯護，稱李沒有故意要妨害對方名譽，「狗男女」等字當時遭雨刷夾住，一般人也看不到。

法官調查，紙條的整體內容為「白色車主：你們這對狗男女，常日夜把車亂停在住戶大門口，擋住我們人車出入不方便，這裏不是你免費停車場，你們住在停車場附近，有錢買車無錢繳停車費，真小氣，有夠悲哀，車不開走，報警拖吊。」

法官指出，紙條的意思是指車主隨意亂停車，李女用寫有「狗男女」一詞的紙條稱呼葉姓車主，依社會通念，已達足以貶損他人人格、社會評價及尊嚴，為輕蔑他人、使人難堪之詞。

另外，葉姓車主稱，該字條的字朝上，路人也可看到，他打電話去詢問寵物醫院，老闆說早上開店時就看到紙條，也有看到内容，但沒有拿起來；他是停在白線內，本來就可以停車。

李女夾紙條在葉姓車主的轎車上，而該輛車停放在路旁的公共場所，屬不特定多數人得以共見共聞之處，李的行為已達「公然」程度。

法官認為，李女無前科，僅因不滿葉姓車主停車位置，就夾紙條辱罵對方，足以貶損對方人格、名譽及社會評價，且否認犯行，在法院審理過程中不斷指責葉姓車主隨意停車、妨害他人進出，卻對停車位置為白色邊線並無違規停車一事刻意忽視，毫無反省之意，至今未與對方和解，審酌依公然侮辱罪判拘30日，易科罰金3萬元。

法官認為，李女否認犯行，在法院審理過程中不斷指責葉姓車主隨意停車、妨害他人進出，卻忽視並無違規停車，毫無反省之意，依公然侮辱罪判拘30日。圖／報系資料照
法官認為，李女否認犯行，在法院審理過程中不斷指責葉姓車主隨意停車、妨害他人進出，卻忽視並無違規停車，毫無反省之意，依公然侮辱罪判拘30日。圖／報系資料照

公然侮辱 停車場

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