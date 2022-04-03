38歲男騎單車酒駕找母代求情還拒測 媽寶領2400罰單

高雄38歲周姓男子日前酒駕騎單車行經楠梓右昌街時，遭警方攔下，縱使當時戴著口罩，仍可見臉色通紅，渾身酒氣；警問是否飲酒，周男僅坦承喝一瓶啤酒，但拒絕酒測，過程中還哀求警方，並找母親到場求情。當下警方多次要求酒測，周男皆拒絕，員警只好依法將他開罰2400元拒測罰單。

楠梓分局右昌派出所員警於3月31日下午1時20分巡邏行經右昌街時，發現周男，騎著單車在路上搖搖晃晃，便上前將他攔停。當下周男雖有戴口罩，仍臉色通紅，渾身酒氣，卻不願配合警方酒測。

經警方不斷勸說，周男僅坦承喝一瓶啤酒，還一直哀求警方放他一馬，眼見打悲情牌無效，他又找來母親到場求情，母子倆不斷請求原諒，但員警不為所動，並多次要求酒測。

因周男始終不願配合酒測，雙方僵持不下，員警只好依道路交通管理處罰條例，開出2400元的拒測罰鍰。

警方表示，為遏止酒駕，相關新制於3月31日正式上路，根據刑法第185之3條，酒駕從處兩年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金；加重至可處三年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，酒駕致人重傷、死亡者刑度皆有增加。

另依道路交通管理處罰條例第35條，酒駕累犯的定義，從原本的五年內再犯，延長年限至十年內再犯；公路主管機關並可公布酒駕累犯者姓名、照片及違法事實。

警方呼籲，除駕駛汽機車不得酒駕，騎乘慢車，如自行車、電動自行車、電動輔助自行車等同樣不得酒駕，民眾勿以身試法，以免發生憾事。 高雄38歲周姓男子日前酒駕騎單車上路，遭警攔查，竟找來媽媽求情。記者陳弘逸／翻攝 高雄38歲周姓男子日前酒駕騎單車上路，遭警攔查，竟找來媽媽求情。記者陳弘逸／翻攝 高雄38歲周姓男子日前酒駕騎單車上路，遭警攔查，竟找來媽媽求情。記者陳弘逸／翻攝

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