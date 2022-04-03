任開門害騎單車國中生被輾送命 貨車司機賠家屬獲緩刑
台中市陳姓國三生去年3月間騎單車行經南區時，撞上賴姓男子任意開啟的貨車門，倒地後遭李姓男子的轎車輾過，送醫不治。全案偵結，依過失致死罪起訴賴，賴承認犯行，並在案件審理期間，與陳父母達成和解，取得原諒，同意法院宣告緩刑，一審依過失致死罪，判刑1年6月，緩刑3年，可上訴。
判決指出，賴姓男子（39歲）是貨車司機在去年3月27日送貨到南區工學路，賴在該處並排停車，開門下車時，沒有注意後方有無來車，當時陳姓國三生（16歲）騎單車行經該處，要前往大里區父親的公司，與父親一起用餐，未料陳行經賴車門旁時，遭賴開門撞擊，導致陳被撞擊後倒地，躺在車道上，後方李姓老翁（67歲）反應不及，開車輾過，陳送醫不知，死因為血胸。
警方將賴、李依過失致死罪送辦，台中地檢署偵結，認定全案的肇事原因是賴並排停車，開車門時沒有注意陳騎單車前來，讓陳先行，導致陳被車門碰撞後，往左導向內側車道，被不及防範的李姓老翁開車輾壓，陳因車禍受傷死亡，與賴開車門的疏失行為有因果關係，李翁則處分不起訴。
台中地院審酌，賴男在犯後已承認犯行，審理期間已與死者的父母達成調解，並支付一張銀行支票，履行賠償，死者父母也同意法院宣告緩刑，賴男沒有前科，相信經過此偵審程序後，知道警惕，無再犯之虞，依過失致死罪，判刑1年6月，緩刑3年，可上訴。
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