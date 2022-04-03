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已酒駕3次被抓 台中大叔喝酒再騎電動車自摔關半年

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市朱姓工人去年10月間在住處喝了4罐啤酒後，騎電動自行車上路，但行經西屯區時卻不勝酒力，自摔倒地受傷送醫，抽血換算酒精濃度，達每公升1.7048毫克，全案依公共危險罪送辦。一審時法官查出，朱在此案前，已有3次酒駕紀錄，審酌距離這次距前一次已有6年，認為朱尚知自制，判刑6月，併罰2萬元。

判決指出，朱姓男子（59歲）是工人，有3次公共危險被查獲的紀錄，最後一次涉案為2015年間，去年10月17日上午10時許，在住處飲用4罐啤酒後，騎電動自行車上路。

同日上午11時許，行經台中市西屯區工業17路、工業38路時，因不勝酒力，自摔倒地送傷，經送醫後無大礙，不過警方委由醫院抽血查出，朱血液中酒精濃度為358mg/dL，換算其吐氣中酒精濃度為每公升1.7048毫克，依公共危險罪送辦。

台中地院審酌，此次是朱第四次酒駕犯行，有台灣高等法院的前案紀錄表可稽，顯見前案判處的刑期，都沒有能收到警惕嚇阻之效，此次仍不思警惕，漠視自己安危，也罔顧公眾安全。

不過考量到朱在前次犯案已是2015年，此次再犯案，不構成累犯，加上朱在犯後都承認犯行，依公共危險罪，判刑6月，併科罰金2萬元，徒刑得易科罰金、罰金得易服勞役，可上訴。

台中市朱姓男子已有酒駕三次被查獲紀錄，去年10月間酒後騎電動自行車自摔被抓，台中地院判6月徒刑、併科罰金2萬元。圖／本報資料照
台中市朱姓男子已有酒駕三次被查獲紀錄，去年10月間酒後騎電動自行車自摔被抓，台中地院判6月徒刑、併科罰金2萬元。圖／本報資料照

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