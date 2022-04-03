影／2騎士山線「翹」完換海線 旗津當警面炫技被逮正著

18歲的盧姓、余姓男子，上月21日在壽山競速「翹孤輪」被檢舉，不僅面臨3至9萬元罰鍰，駕照被吊銷，並涉公共危險罪送辦，但兩人學不乖，山線換海線，1日深夜到旗津夜遊，盧又翹孤輪甩帥，被尾隨在後員警逮到，掣單舉發，又吃上一條公共危險罪，余男則因改裝車輛燈色，警方予以開當舉發。

盧男、余男日前分別從燕巢、左營騎車出發至壽山，兩人剛考領到駕照不久，行經萬壽陸橋時，發現路旁有民眾持相機追焦，隨即當著鏡頭面前「翹孤輪」，還刻意站上機車「立姿」騎行，完全不顧道路還有其他車輛行駛。

鼓山分局鼓山派出所接獲匿名檢舉，隨即在上月21日下午6點通知盧男、余男兩人到案說明，因兩部車同時在道路競駛、競技，兩人被依道路交通管理處罰條例，處3萬至9萬元以下罰鍰，並吊銷兩人駕駛執照，還吃上公共危險罪。

但兩人被重罰後仍未學乖，趁監理站裁罰下來前，又相揪跑到旗津，想要趁著夜晚人車稀少時，在旗津三路大秀車技耍帥。

當時正在超商簽巡的員警李孟倫、劉育賢，發現盧男等人危駕經過，馬上騎車尾隨在後，綠燈起步時，盧沒注意後方就是警察，又以「翹孤輪」方式行駛，當場被警方抓到，立即將盧攔停，依危駕掣單舉發，不僅面臨6000至2萬4000元罰鍰，還再吃上一條公共危險罪。

起初員警還不知道兩人曾遭重罰，後來盧、余兩人吐露兩周前才被檢舉危駕，員警查詢相關新聞資料後，確認兩人曾在壽山危駕遭人檢舉，雖然當時駕照被開單吊銷，但裁罰尚未出爐，趁無照前騎車耍帥。