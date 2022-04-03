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彰化工人9尺墜落顱內出血亡 業者安全疏失和解獲緩刑
彰化縣蔡姓男子是鋼鐵公司負責人，去年10月間承接位於太平區一家科技公司廠房鋼構工程，施工時，現場未設施工架、工作台、安全帶等設備，導致謝姓工人從9公尺高的地方墜落，導致顱內出血等傷勢，送醫不治，因蔡已與家屬達成和解，一審依過失致死罪判刑5月、得易科，緩刑2年。
判決指出，蔡姓男子是彰化縣鋼鐵工程公司負責人，在去年10月間承包一家科技公司位於太平區園區三路的廠房鋼構工程，並以日薪2800元，找來謝姓、洪姓、蔡姓工人，以及一名越南籍張姓工人，一同在去年10月15日前往施工。
謝姓工人在離地9公尺高的固定鋼構鋼樑，更換斷尾螺栓時，因現場沒有設置施工架、工作台或設置足夠強度的安全母索，供謝鈎掛安全帶，導致謝從9公尺高處墜落地面，造成頭部外傷、顏面骨折、血胸、上肢骨折等傷勢，經送醫後仍在同日因顱內出血，創傷性休克身亡。
全案因勞動部職安署調查後，認定蔡涉有疏失，依過失致死罪，移送台中地檢署偵辦，蔡在偵訊時，承認涉案，全案依過失致死罪起訴。
案經台中地院審理，蔡男已與謝的家屬達成和解，並已依和解條件賠償，法官審酌，蔡無前科，始終承認犯行，且已與被害家屬達成和解，依規定賠償，相信經過此次偵審程序後，將知所警惕，不會再犯，依法判刑5月、得易科15萬，緩刑2年，可上訴。
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