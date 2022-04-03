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東南水泥拆廠事故傳喚七人 經理、負責人各100萬元交保
高雄東南水泥拆廠事故，為追查事故原因及涉案人員，檢警通知現場負責人、工安及怪手司機等4人到案說明，警詢後，依公共危險罪移送橋頭地檢署複訊；事後檢方又傳喚包商經理、公司負責人及另某工程行負責人共7人。經檢方漏夜偵訊，認其中四人涉犯刑法193條罪嫌重大，將諭知炯德公司負責人、經理各100萬元交保，現場負責人30萬元交保，另某工程行負責人60萬元交保候傳。
為了追查工安事故原因，市府工務局、勞工局昨天上午9時會同建築、土木及結構等三大技師工會前往事故現場會勘，認為致災原因是營造廠擅改工法，未按計畫施工，未做好相對應防護，便宜行事所致。
建管處長陳海通說明會勘後說明，按原營造廠提報計畫應須先卸除內部剩餘生料，再由上而下分段式施工，但現場卻以「一次性傾倒方式施工」，明顯與核定施工計畫不符。
警方通知到案說明4人中，分別為炯德營造27歲林姓現場負責人、40歲王姓工安負責人、45歲曾姓怪手司機，另有東南水泥廠35歲曾姓工安負責人。經調查，倒塌瞬間隸屬炯德的林、王、曾皆在場，東南水泥曾男則在辦公室內未目擊事故。
因事故主因與變更工法脫不了關聯，依據職責林男為當時施工作業主要負責人，不排除與他有關，另怪手司機與工安負責人互相推託，皆認為拆廠工法合宜，按施工計畫施作，無人坦承疏失。
四人說詞與市府工務局會勘結果相違，警方將四人依公共危險罪，移送橋頭地檢署訊問，事後檢方又陸續傳喚，炯德李姓公司負責人、翁姓經理另有一家工程行葉姓負責人到案說明，含警方移送共7人到案。
經檢方漏夜偵訊，檢方認為炯德李姓負責人、林姓現場負責人、翁姓經理，及某工程行葉姓負責人涉犯刑法第193條違背建築術成規罪 等罪嫌重大，惟無羈押之必要，分諭知李100萬元、林30萬元、翁100萬元、葉60萬元交保。
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