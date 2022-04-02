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雇非法移工遭罰辯相助 他隔天速離境 法官：不是好友?

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

在高雄瑞豐夜市經營韓式炸雞店的黃姓女子，被民眾檢舉聘僱非法外籍移工勞工局登門稽查時逮個正著，開罰15萬元，但黃女辯稱當天是腹瀉肚子痛，她跑去診所打點滴才請移工朋友幫忙「管錢」，並沒有顧店，但法官認為稽查時店面已經開張，黃女一下稱吊點滴，後來又改口是腹痛，且移工遭稽查隔天就迅速離境，不像好友間的互惠，判她敗訴。

判決指出，黃女經營的韓式炸雞店，被人檢舉聘僱非法移工，高雄市勞工局2020年2月13日派員前往稽查，沒有發現違規，檢舉人不滿被吃案，又再次投訴，勞工局同月25日晚上派員到場，雖未查到不法，但隔了1小時候，果真發現一名越南籍移工在攤位上「顧攤」。

勞工局調查後發現這名移工白天在工廠上班，卻利用晚上偷打工，依違反就服法開罰炸雞攤黃姓老闆娘15萬元，但黃女不服，稱當天是她腹瀉肚子痛，才會請認識多年的移工好友幫忙「管錢」，更何況他根本不會炒炸雞，怎可能花錢聘請他？提訴主張應該撤罰。

為尋求法官支持，黃女還出示診所就診紀錄及診斷書，但法官發現黃女就醫日期是稽查的隔天，稽查當天，黃女接到勞工局人員電話，稱她正在診所吊點滴，後來又改口稱腹瀉拉到褲子上，才會跑回家清潔，疑似為了配合移工供詞，才會改口，黃女說法不被法官採信。

此外，法官還發現，勞工局當年3月曾行文要求這名移工接受訪查，但移工早在稽查隔天，就以回國結婚為理由，迅速離開台灣，若黃女和移工是好友關係，何必迅速離境，拒絕接受勞工局訪查？

且黃女也曾傳訊給這名移工「外面很多刑警（警察），你自己要小心知道嗎、最好口罩戴著，現在都會有警察來巡邏」若移工未替黃女工作，黃梅必要提醒他小心警察巡邏，可見當時移工被查獲時，應是正在幫黃女顧店，綜合相關事證後，判黃女敗訴。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

移工 勞工局 警察

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