猥褻朋友女友 男遭求償20萬還挨告

桃園一名葉姓男子和朋友到酒店歡唱，席間對朋友的女友起色心，散場時逕自跨上女方機車，硬要對方載他回家，途中多次伸手襲胸，到家後還想進一步侵犯，見對方大喊救命才罷手；葉男被對方求償20萬元，也被提告妨害性自主，最後因達成共識及自白，被桃園地院依強制猥褻判刑7月，緩刑2年，另須接受2堂法治課程。

判決指出，事情發生在2020年10月28日凌晨，葉男（32歲）與朋友一群人到中壢某酒店喝酒，席間對朋友的女友起色心，於是動了歪腦筋，在返家途中，趁對方雙手緊控機車龍頭無法反抗，將手伸進對方內衣襲胸多達6次，且每次持續6、7秒，女方還因為他突如其來的舉動發生小車禍，機車面板損壞。

葉男到家後仍不放過女方，強拉對方到附近空地，以體型優勢壓制對方，試圖進一步侵犯，最後因對方不斷拉住褲子反抗及向路人求救罷手。

事發後，葉男否認妨害性自主，辯稱當時已經酒醉，不記得發生什麼事，但檢方發現他曾傳訊向朋友道歉，內容提及「今天我做錯了…你要求20萬我真的沒有辦法…我沒辦法處理我就乖乖進去關吧」等語，監視器拍下事發經過也見他腳步穩健、動作流利，認定他犯案當時未喪失行為能力。

檢方最後起訴葉男強制猥褻，強制性交未遂部分因罪證不足不起訴； 全案進入法院準備程序，葉男才自白犯行，與女方達成和解。