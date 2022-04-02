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住戶不戴口罩 社區主委阻擋進入遭判罰2000元

中央社 / 台北2日電

新北市一名白姓社區主委不滿李姓住戶屢次不戴口罩，出手阻擋李女進入社區。士林地院認為，白男以強暴方式妨害住戶行使權利，日前依強制罪判處罰金新台幣2000元，可上訴。

士林地方法院判決書指出，白姓男子為新北市一處社區主委，於民國110年4月間，與李姓住戶因戴口罩問題起爭執，進而以身體擋住大門阻止李女進入社區，甚至出手推擠李女。

白姓男子供稱，社區早已公告進入社區必須戴口罩，但李女多次不戴口罩也不理會勸導，案發當天李女又堅持不戴口罩，還說：「我就是不戴，你要怎樣」，才會與李女在門口起爭執。

法官認為，即使住戶不聽勸阻，白姓主委仍應報警處理，而非以強暴手段阻止住戶進入社區，審酌白男自我情緒管理、控制能力及法治觀念皆屬薄弱，但坦承犯行，依強制罪判處罰金2000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

口罩

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