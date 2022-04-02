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母親男友伸狼爪 大人都不管！姊姊求援老師救妹妹

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一對就讀國中的姊妹花，平時會和媽媽到媽媽的李姓男友家作客，沒想到李男見妹妹年紀尚淺，竟不時伸出狼爪，姊姊發現後告訴媽媽與阿嬤，兩名長輩卻不想將事情鬧大，反要姊妹兩人「以後注意一點就好」，後來姊姊鼓起勇氣，決定向安親班老師求援，學校接獲通報後展開調查，李男被高雄地方法院依猥褻罪判徒刑1年4月。

判決指出，李男和姊妹花的媽媽交往10年，媽媽平時會帶著16歲的姊姊、13歲的妹妹到李男家作客，但升上國一後，姊姊發現李男會趁母親不在時，偷偷將手伸入妹妹的衣服、褲子裡，有次甚至被她目擊惡行，由於妹妹有中度智能障礙，被李男欺負也不懂得反應。

後來姊姊決定將妹妹遭遇告訴長輩，但大人只想息事寧人，並未將李男惡行送交法辦，還換來大人的責罵，於是鼓起勇氣向安親班老師投訴「老師，怎麼辦，我看到媽媽的男朋友有摸妹妹的身體」，老師知情後，立即向妹妹就讀的學校通報，校方找來姊妹輔導後，確認妹妹被李男猥褻，通報警方偵辦。

但李男卻否認猥褻，強調姊妹倆雖然不是他親生，他卻視如己出，是妹妹在他家時常常玩得很瘋，有時候還會跳到他身上，他可能是不小心碰到她的身體才引起誤會；李還反咬姊姊說謊成性，是因為青春期叛逆，才想藉機會報復。兩姐妹的母親也出庭幫李男說話，稱她與李男交往10年，她相信李男的為人。

但法官傳喚受害妹妹出庭時，發現妹妹表達能力不是很好，但有說出自己的胸部和下體被李男「覺得很不舒服」，但沒有告訴媽媽，也沒有告訴別人。妹妹安親班老師也證稱，妹妹如果想要說謊，她都不敢直接說，會以搖頭、點頭方式迴避，但如果明確說「有」、「沒有」，那就是真的。

後來法官根據安親班老師說法，認為這對姊妹花並未與李男有過衝突，因此並無惡意誣告的動機，綜合相關事證後，認定妹妹確實有被李男猥褻，因此判他有期徒刑1年4個月。可上訴。

李姓男子涉嫌猥褻15歲的少女，被高雄地方法院判刑1年4月。示意圖。本報資料照片
李姓男子涉嫌猥褻15歲的少女，被高雄地方法院判刑1年4月。示意圖。本報資料照片

安親班 猥褻

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