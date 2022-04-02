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見土地要被查封 酒駕及欄檢拒酒測男連忙繳清罰鍰

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

法務部行政執行署新北分署辦理強力執行酒及毒駕裁罰專案，三峽區林姓男子3年前拒絕酒測攔檢被罰9萬元，謝姓男子因5年內二度酒駕被罰，經新北分署囑託地政機關查封其名下土地後，因不願土地遭查封，林男女兒及謝男連忙帶錢繳清罰鍰。

現年66歲、家住新北市三峽區林姓男子於108年6月3日凌晨2時許，開車行經台北市辛亥路一段，不依警方指示停車接受稽查執行酒精濃度測試，為台北市交通事件裁決所裁罰9萬元，111年2月間移送新北分署執行，新北分署於111年2月間囑託地政機關查封其名下坐落三峽區之土地1筆，並定111年3月29日現場查封。

林男女兒隨即在今年3月22日至新北分署代其父親繳清罰鍰，並向書記官表示，該車雖登記在其父親名下，但當時是被哥哥開走，哥哥很少喝酒，不知為何會逃避酒測攔檢，哥哥近幾年很少回家，也不說明原因，經濟狀況也不好，無法處理，為免土地被法拍，只好由她代為繳清罰鍰。

家住新北市中和區的44歲謝姓男子於108年4月7日上午10騎機車在台北市萬大路，經警察攔檢，發現其5年內酒測值超標2次以上，為台北市交通事件裁決所裁罰18萬元，其中6萬2400元未繳，今年1月間移送新北分署執行。

新北分署今年3月先行囑託地政機關查封其名下坐落板橋區土地2筆，書記官今年3月23日至謝男住家現場催討，其父親的外籍看護應門後，當場以電話通知，謝男隨即在今年3月28日親至新北分署繳清罰鍰，並向書記官表示，不想因土地被執行而讓年邁父親動怒，影響身體健康，只好趕快繳清罰鍰。

新北分署呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，又傷荷包，萬一遭受裁罰，亦應勇於面對，自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒駕及毒駕罰鍰案件持續強力執行的決心。

行政執行署新北分署書記官（右）至謝姓男子住家催討酒駕罰鍰，其父親的外籍看護（左）當場以電話通知後，謝男隔天就新北分署繳清罰鍰，表示不想因土地被執行而讓年邁父親動怒，影響身體健康。圖／新北分署提供
行政執行署新北分署書記官（右）至謝姓男子住家催討酒駕罰鍰，其父親的外籍看護（左）當場以電話通知後，謝男隔天就新北分署繳清罰鍰，表示不想因土地被執行而讓年邁父親動怒，影響身體健康。圖／新北分署提供
新北市三峽區林姓男子於3年前開父親名下汽車酒駕，在台北市警方攔查拒測遭9萬元未繳，女兒(左)至新北分署洽書記官(右)表示要代其哥哥繳清拒絕酒測攔檢罰鍰。圖／新北分署提供
新北市三峽區林姓男子於3年前開父親名下汽車酒駕，在台北市警方攔查拒測遭9萬元未繳，女兒(左)至新北分署洽書記官(右)表示要代其哥哥繳清拒絕酒測攔檢罰鍰。圖／新北分署提供

酒駕 酒測

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