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籲路口車輛禮讓行人 竹市宣布今起提高路口見警率
行政院今年2月通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，車輛未禮讓行人優先通過罰鍰提高到6000元，致人死傷處罰加倍。新竹市政府配合交通部推動「四季交安專案」，市長林智堅今天宣布，今起提升各大路口見警率，加強勸導汽機車禮讓行人，也提醒行人過馬路須「停、看、聽」，千萬不要變成低頭族，確保通行安全。
市府指出，為防制交通事故及提升行人交通安全，新竹市警局配合交通部推動「四季交安專案」，今年第2季（4月至6月）主題「路口安全」，今天起將在行人頻繁穿越的重要路口增加見警率，以勸導方式、不開單，保護行人穿越路口安全無虞。
市府提醒，行政院今年2月通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，將車輛未暫停讓行人優先通過罰鍰從3600元提高到6000元，記違規點數2點；並增訂汽、機車駕駛人行經路口不暫停讓行人優先通過，因而致人傷亡者，罰鍰加倍，最高處3萬6000元；致人受傷則吊扣駕照1年，致人重傷或死亡吊銷駕駛執照，3年內不得考領，且需要參加道路交通安全講習。
林智堅說，為讓道路環境更以人為本、喚起大眾重視行人友善，市府透過交通工程環境改善、交通安全教育推廣及交通安全執法推動，讓行人擁有更舒適與安全的步行空間，更持續教育宣導駕駛人在路口應減速慢行、禮讓行人，營造人本步行環境。
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