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她外表看來像18歲 嫖客被控與13歲少女嘿咻無罪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

羅姓男子前年在交友軟體認識年僅13歲少女小蘋（化名），以1500元代價帶她至摩鐵性交易，經少女告訴媽媽報警，檢察官將羅起訴，台中地院審理時，羅辯稱不知對方未滿18歲，且小蘋自稱朋友及她個人均認為她有超齡外表，經常使人感覺她已滿18歲，法官遂以罪嫌不足判羅男無罪，可上訴。

檢察官起訴指出，羅男於2020年4月間，透過網路交友軟體結識未滿14歲的少女小蘋，因小蘋，因被害人告知為14歲，可知悉被害人年少懵懂，性自主能力及判斷能力均尚未成熟，竟於同年4月24日，與被害人約定性交易為1500元，相約在中市某便利商店見面，再一同至摩鐵性交易。 

事畢後，羅男給付1500元予被害人，小蘋於同年5月2日將此事告訴媽媽後報警處理。檢察官認定羅男涉犯兒童及少年性剝削防制條例與14歲以上未滿16歲女子為性交行為，依刑法妨害性自主罪對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪起訴。

羅男否認與14歲以上未滿16歲女子為有對價性交犯行，辯稱「我不知道被害人未滿18歲，我和被害人是在交友軟體上認識，我認為被害人應該已經滿18歲」。

法官審理時，小蘋自稱有超齡的外表，朋友說她外表像18歲。法官認為現今社會已難單純僅以他人外貌、裝扮，輕易辨別他人年齡的長少，何況小蘋自陳朋友及個人均認為她有超齡外表，經常使人感覺她已滿18歲；可見被害人並無明顯過於瘦小而使人一望即知屬國中小學齡兒童。

如未事先知悉被害人年齡，身著便服之被害人乍看實難與時下就讀大學年輕學子有明顯區別，是由被害人之身型、輪廓，搭配現今穿著、打扮風氣，確足使一般人難以分辨眼前的少女是否已年滿18歲。法官遂以罪嫌不足，判羅男無罪。可上訴。

羅男被控以1500元代價與13歲少女性交易，台中地院審理時，羅辯稱不知對方未滿18歲，且小蘋自稱朋友及她個人均認為她有超齡外表，經常使人感覺她已滿18歲，法官遂以罪嫌不足判羅男無罪。圖／本報資料照
羅男被控以1500元代價與13歲少女性交易，台中地院審理時，羅辯稱不知對方未滿18歲，且小蘋自稱朋友及她個人均認為她有超齡外表，經常使人感覺她已滿18歲，法官遂以罪嫌不足判羅男無罪。圖／本報資料照

交友軟體 檢察官 性交易

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