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純樸漁村婦誤信假檢警 遭盜領30萬詐團還想榨乾她

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄旗津蔡姓婦人被「假檢警」騙得團團轉，她擔心帳戶遭到凍結連帶吃上牢飯，上月31日、4月1日將提款卡、密碼乖乖交給「假檢警」，帳戶陸續被領出30萬元，詐團見蔡婦上當，還想徹底詐光她積蓄，要求蔡去郵局解除定存保單，幸員警到場後，向蔡婦掛保證「不會被關，要關我陪妳！」才讓她相信遭詐，保住最後積蓄。

警方調查，自稱士林地檢署檢察官的詐團成員，日前打給蔡婦，稱蔡婦健保卡遭人利用涉及不法，需將名下提款卡交出，由檢察官代保管帳戶內金錢，否則將會有牢獄之災。

居住在純樸漁村的蔡婦聽到「恐被關」關鍵字，嚇得乖乖交出郵局提款卡和密碼，後來詐團成員看蔡婦上當，得知蔡名下還有30萬元定存保單，要求蔡婦將保單解除，將現金轉入至指定帳戶「保管」。

昨蔡婦心急跑到郵局，辦理解除定存設定，自稱是要買保險，但行員發現蔡婦存摺交易紀錄，在前天、昨天分別被提領數萬元，兩天領光30萬存款，全都是提款機交易，懷疑婦人被騙，通報警方協助釐清。

鼓山分局旗津分駐所警員許乃文、任永發到場後，當場識破詐團把戲，先將蔡婦帶回分駐所，蔡婦吐露對方自稱是「檢察官」，要求她交出帳戶，否則面臨刑罰，甚至還恐嚇「如有人問起，就說要買保險，不然妳就是洩密，我會判妳3年！」

起初員警宣導時，蔡婦還不信，後來分駐所員警掛保證「不會被關，要關我陪妳！」，才讓婦人相信這是一場詐騙，順利保住帳戶裡僅存的30萬元定存保單。鼓山分局長蔡鴻文說，檢、警不會代保管任何人的存款，如有疑似詐騙疑慮，請撥打165、110或向當地派出所尋求協助。

高雄旗津區蔡姓婦人，誤信詐團謊言交出帳戶，還差點連定存保單一併奉上，所幸員警攔阻迅速，保住她剩餘積蓄。圖/讀者提供
高雄旗津區蔡姓婦人，誤信詐團謊言交出帳戶，還差點連定存保單一併奉上，所幸員警攔阻迅速，保住她剩餘積蓄。圖/讀者提供

郵局 檢察官 詐騙

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