藥劑能還原500萬美元？ 學術機構執行長被詐2100萬元

國際詐騙集團向台灣某學術機構黃姓女執行長，佯稱取得以特殊藥劑染成黑色且蓋有聯合國戳章的500萬美元，並示範還原，黃女信以為真，遭詐財新台幣1900萬及7萬美元，黃控告杜男，以及外國人瓦格里、伯比涉嫌詐欺，台中地檢署以罪嫌不足，將杜男予以不起訴處分，黃女聲請再議被台中高分檢駁回。瓦格里則遭通緝，伯比另行簽結。

黃姓女執行長提告指出，杜男與同夥瓦格里（被通緝）、伯比（中檢查不到這個人，另行簽結），基於詐財由杜先以購屋為由，2020年12月13日下午，前往黃任職的學術機構，再由瓦格里誆稱他透過外交關係，取得以特殊藥劑染成黑色且蓋有聯合國戳章的500萬美元現鈔。

瓦格里當場透過還原程序，將5張蓋有聯合國戳章的美元現鈔，消除戳章，向黃女訛稱願意購買黃名下房地，要求黃女提供現鈔，使他得以透過特殊藥粉及黃提供的現鈔，將蓋有聯合國戳章的500萬美元還原。

2020年12月30日、及2021年1月1日，瓦格里與伯比至黃的辦公室，由黃女提供新台幣900萬元、1000萬元放入黑色塑膠桶內，再放入黃的保險箱內，進行美金還原程序。瓦格里並向黃詐稱伯比肝膽生病，需要就醫，致被害人黃交拿美金7萬元。至2021年元月7日，被害人發現保險箱內款項，已全數被掉包成黑色紙張，控告杜等人涉嫌詐欺。

杜男否認犯行，辯稱於2020年8、9月間，同案瓦格里透過微信加他為好友，向他洽談引進國外資金來台投資合作案，同年12月初瓦格里約他見面，拿了蓋有聯合國戳章的約10萬美元現鈔給他看，並稱另有相同蓋聯合國戳章的500萬美元，待在台灣消除聯合國戳章後，就能在台灣進行投資。而伯比有消除聯合國戳章的方法。

杜男表示，2021年1月5日，瓦格里透過微信告訴他，蓋有聯合國戳章的500萬美元被伯比拿走，要支付新台幣30萬至50萬元，才能拿到500萬美元現鈔，但杜男表示沒有錢，即未再聯絡。杜男強調，他對於瓦格里及伯比伺機掉包黃的新台幣1900萬元及7萬美元，並不知情。