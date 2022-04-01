快訊

台積電防疫超前部署 周六凌晨起啟動分組分流居家辦公

柔道／摔退喬治亞好手 楊勇緯奪第二面大滿貫金牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邱和順獄中性侵？義務律師：不評論、不放棄救援

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

死囚邱和順(中左)被獄友指控在台北看守所中性侵、詐騙獄友，新北檢證實已接獲提告調查中。圖／聯合報系資料照
死囚邱和順(中左)被獄友指控在台北看守所中性侵、詐騙獄友，新北檢證實已接獲提告調查中。圖／聯合報系資料照
針對死囚邱和順被控在獄中性侵案報導，邱和順的義務律師團與救援大隊晚間聯合發表三點聲明，指案件已進入偵查程序，暫不評論，但「邱和順案」確是冤案，不會放棄救援。

一、報導僅引用單方說法，難謂平衡報導。因所述兩案已進入偵查程序，由檢察官偵辦中，律師團及救援大隊尊重偵查，暫不對報導內容評論，但近期確有收到邱和順數度來信，提及其在所內有人身安全之疑慮，因此實情如何，確有必要容俟檢察官詳予查明。

惟，就邱和順來信所述人身安全疑慮，司改會及救援大隊基於尊重及信任所方管理，並未轉給所方，由此亦可見並無報導所稱施壓情事。

二、由於邱和順已經年滿64歲，羈押監禁超過34年，有心臟衰竭、低血壓、肺部浸潤與C型肝炎等慢性疾病，健康堪慮。因此律師團及救援大隊除了冤案救援與倡議行動外，也資助醫藥費與基本生活費，並關心其身心狀況等人道照護。

三、律師團及救援大隊相信邱和順就其被判死刑的陸正及柯洪玉蘭案確係無辜，不會放棄救援。呼籲社會持續關心這件亟待救援的司法冤案。

邱和順 律師 檢察官

延伸閱讀

妻揭夫性侵15歲侄女怒砍陰莖「一點不剩」 賤男出院下場更慘

持石塊砸死越女後跑去買金飾 狠男判無期徒刑

死囚邱和順性侵獄友長達1小時？官員：牢房覘孔小 有些事看不到

死囚邱和順被控獄中性侵、詐欺 新北檢證實：調查中

相關新聞

邱和順獄中性侵？義務律師：不評論、不放棄救援

針對死囚邱和順被控在獄中性侵案報導，邱和順的義務律師團與救援大隊晚間聯合發表三點聲明，指案件已進入偵查程序，暫不評論，但...

報導國台辦要中國時報停刊抗議 上報要賠蔡衍明20萬元

上報3年前報導指國務院台灣事務辦公室、旺旺中時集團董事長蔡衍明研商對策，要求中國時報等相關媒體停刊、停播作為抗議手段。蔡...

更保會辦「少年吔」電影欣賞 新北檢長相認導演：是我學生

財團法人台灣更生保護會新北分會今在板橋秀泰影城舉辦記者會，邀請法務部保護司、新北地檢署等單位到場，除了包場欣賞甫上映電影...

討不到錢猛砍母親46刀致死 檢察官不認精神喪失起訴

桃園一名曾姓男子去年12月因向母親要錢失敗，爭吵後竟持菜刀猛砍母親46刀致死。桃園地檢署偵辦此案時，發現曾男有精神方面疾...

持石塊砸死越女後跑去買金飾 狠男判無期徒刑

新北一名王姓男子10多年前因性侵、殺人未遂等罪入監，前年假釋出獄，但去年7月與吳姓越籍女同事到桃園新屋海邊出遊時，疑因對...

死囚邱和順性侵獄友長達1小時？官員：牢房覘孔小 有些事看不到

被控犯下「強盜分屍保險員柯洪玉蘭」及共犯「男童陸正撕票案」的死囚邱和順，傳遭男獄友指控指侵，新北地檢署已分案偵查；矯正官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。