邱和順獄中性侵？義務律師：不評論、不放棄救援

死囚邱和順(中左)被獄友指控在台北看守所中性侵、詐騙獄友，新北檢證實已接獲提告調查中。圖／聯合報系資料照 針對死囚邱和順被控在獄中性侵案報導，邱和順的義務律師團與救援大隊晚間聯合發表三點聲明，指案件已進入偵查程序，暫不評論，但「邱和順案」確是冤案，不會放棄救援。

一、報導僅引用單方說法，難謂平衡報導。因所述兩案已進入偵查程序，由檢察官偵辦中，律師團及救援大隊尊重偵查，暫不對報導內容評論，但近期確有收到邱和順數度來信，提及其在所內有人身安全之疑慮，因此實情如何，確有必要容俟檢察官詳予查明。

惟，就邱和順來信所述人身安全疑慮，司改會及救援大隊基於尊重及信任所方管理，並未轉給所方，由此亦可見並無報導所稱施壓情事。

二、由於邱和順已經年滿64歲，羈押監禁超過34年，有心臟衰竭、低血壓、肺部浸潤與C型肝炎等慢性疾病，健康堪慮。因此律師團及救援大隊除了冤案救援與倡議行動外，也資助醫藥費與基本生活費，並關心其身心狀況等人道照護。

三、律師團及救援大隊相信邱和順就其被判死刑的陸正及柯洪玉蘭案確係無辜，不會放棄救援。呼籲社會持續關心這件亟待救援的司法冤案。