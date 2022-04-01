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結婚7年親熱不到10次…丈夫提離婚妻反指他不行 判准離
張姓男子不滿結婚7年多來，和妻子做愛次數用十根手指頭都數得出來，隨著求歡遭拒次數越來越多、溝通無效，他提離婚訴訟，但新北地方法院認為夫妻未達「難以維持婚姻」程度而駁回。張上訴，台灣高等法院指男方認為女方不行房、女方反控男方有性障礙，加上購屋居住等問題各執己見，雙方都有責任，改判准。
張姓夫妻2014年10月間結婚，但張訴苦兩人性行為的次數僅有個位數，他曾表示願意和妻子一起尋求醫學上或其他方面的協助，但對方逃避、不願面對。
「每次氣氛都很尷尬」張表示屢次想行房都遭拒絕，他飽受打擊，多年來家人一直問「結婚這麼多年怎還不生小孩？」還質疑他是否身體有問題，壓力很大。
妻子則聲稱是因為丈夫在親密關係方面有障礙，才很少行房，她為了顧及丈夫顏面，多年來都和家人說她不想要有小孩，丈夫把家人的善意關心當成婚姻壓力的來源，不能怪她。她說，為挽救婚姻，主動請求與丈夫進行婚姻諮商，丈夫提離婚無理。
高院認為，張姓夫妻婚姻問題的癥結，應在丈夫認為妻子拒絕親密，妻子則認為丈夫有性障礙，雙方各執一詞，認知明顯有差距，長期無法妥善溝通協調。
審酌夫妻對性事、生小孩、購屋居住等問題各有己見，沒法設身處地關懷另一半，已缺乏誠摯的情感基礎，高院認為婚姻出現裂痕，兩人可責性相當，張訴請離婚有據，准許離婚。
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