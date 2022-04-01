報導國台辦要中國時報停刊抗議 上報要賠蔡衍明20萬元
上報3年前報導指國務院台灣事務辦公室、旺旺中時集團董事長蔡衍明研商對策，要求中國時報等相關媒體停刊、停播作為抗議手段。蔡衍明和中時等媒體提告求償，台北地方法院今判經營上報的世代傳媒公司、總編輯和撰稿記者要賠蔡衍明20萬元，可上訴。
上報2019年12月31日發布以標題「不爽反滲透法三讀，中共涉台系統爆動員中時停刊抗議」的報導，內容指為因應反滲透法強勢立法通過，國台辦秘密和蔡衍明、旺中集團高層研商對策。
報導指出，為將反滲透法貼上「開民主倒車」等標籤，國台辦要求在中國時報帶頭，率集團內旗下媒體旺報、中天電視、中視、週刊王等，用停刊、停播抗議方式，拉高反對反滲透法態勢。
蔡衍明、中時、旺報、周刊王提告，認為上報報導不實，詆毀旺中媒體獨立專業的新聞媒體地位，損及名譽權，且除撰稿記者外，報導經總編輯審核後刊登，總編輯和媒體也應負連帶賠償責任，要求上報移除報導網頁，並刊登抱歉聲明，給付蔡衍明500萬元。
上報、記者和總編輯反駁，報導前自旺中集團內部人員聽聞，高層指示針對通過反滲透法，最壞打算可能收掉報紙的消息，之後也從總統府高官處，獲悉中時停刊的訊息，又記者有向任職中時的友人詢問、向旺中集團旗下媒體高層確認訊息，評估可信度極高，才作成報導。
法官認為，報導指出旺中集團高層、蔡衍明有無和國台辦討論、中時有無停刊計畫，經查證即得分曉，但根據記者提出相關LINE對話截圖，沒有人名、頭像或訊息時間，無從確認消息是否為總統府高官所傳；另記者提出偵查中證人說法，也無從證明國台辦有介入、中時將停刊抗議。
再者，反滲透法2019年12月31日制定，總統隔年1月15日公布，期間中時均沒有停刊，顯見報導與事實不符。法官認為，報導內容形塑蔡衍明只因國台辦緣故，就讓中時、旺報、周刊王淪為政治工具，損及媒體形象，也使蔡衍明的名譽受到貶損。
判決指出，記者事後雖經檢方處分不起訴，但無礙判斷報導已侵害蔡的名譽權，應負賠償責任，且報導至今仍刊登在上報網頁，確實有移除報導回復名譽的必要；另報導至今已超過2年，已過相當時日，判決書未來也會公開上網，已達到回復名譽的效果，判上報、記者和總編輯應賠償蔡衍明20萬元，移除網頁上的報導，但不用刊登道歉聲明。
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