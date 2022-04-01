更保會辦「少年吔」電影欣賞 新北檢長相認導演：是我學生

財團法人台灣更生保護會新北分會今在板橋秀泰影城舉辦記者會，邀請法務部保護司、新北地檢署等單位到場，除了包場欣賞甫上映電影「少年吔」，並請電影導演、同時也擔任更生大使的顏正國分享他身為更生人的心路經歷，盼能藉此帶動社會各界對更生人的肯定與鼓勵。

上月18日上映的電影「少年吔」，講述青少年服刑出獄後，面臨重新適應社會等更生歷程。法務部保護司代表房麗雲受邀出席，她在致詞時指出，透過電影了解更生人其實需要社會大眾的接納，片中可以發現更生人求職過程遭受別人歧視，所以又走回頭路；也因此，法務部跟更生人保護會不僅在監所辦理各項技能訓練班，也做出監銜接輔導，出監後也提供無息創業貸款、就業輔導等，以期更生人可以銜接社會。

新北地檢署檢察長徐錫祥則溫馨與顏正國相認，指他曾教任顏正國就讀的小學，那時候顏正國因為電影「好小子」走紅，還把他班上一群學生帶去片場當臨演，「我想這是一個緣分」，相信顏正國將來會有更偉大的作品。

顏正國則提到，他曾一年內七進七出少年觀護所，本身就是從更保會新北分會更生出來的。自從看到許多影視業界前輩相繼離世後，他便想拍一部作品，向電影圈前輩致敬，「現在我有能力了，我就決定來做這件事情」，而戲中也請來50多位更生演員，盼能用電影帶動更生人的希望。