討不到錢猛砍母親46刀致死 檢察官不認精神喪失起訴

桃園一名曾姓男子去年12月因向母親要錢失敗，爭吵後竟持菜刀猛砍母親46刀致死。桃園地檢署偵辦此案時，發現曾男有精神方面疾病，但由於他開庭應訊時表現正常，能清楚交代事發經過，且自承當時精神狀況沒有問題，認為他犯案時仍具辨識行為違法能力，今依殺害直系尊親屬罪起訴。

由於曾男在押，全案移審桃園地院後，法院認為他涉犯重罪，有逃亡之虞，且犯後有自殘傾向，審理後裁定羈押處分。

檢方調查，曾男因為借錢未果，與母親發生口角後，先是揮拳攻擊，隨後才跑到廚房拿菜刀，朝母親臉部、頭部猛砍，導致對方大量血死亡。事發後，曾男舉止詭異，先是大喊「救命，救我媽媽」，卻又將自己與母親反鎖在房內，警消破門後，還躲在浴室外的露台，不時作勢從4樓往下跳。

事發後，曾男因舉止詭異被送醫戒護，也被檢方依重罪、虞逃等理由羈押。而檢察官為查明案件真相，也委託醫院做精神鑑定，結論是曾男2016年起因為頻繁使用多重物質，偶有短暫幻覺，而這種情況在2021年起更加嚴重，且犯後情況又加劇。