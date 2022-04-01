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陳明哲藥商回扣案 1顆抗憂鬱藥年收取逾千萬元

中央社 / 台東縣1日電

前衛生署台東醫院精神科主任陳明哲收藥商回扣，執行署將拍賣查扣的27條黃金塊，市值約5千萬元；曾發不出醫生獎金的醫院，醫生收取的回扣竟高達上億元，引外界好奇。

民國96年間，台東地檢署偵辦陳明哲（已改名陳仁文，案件審理中死亡）藥商回扣案，意外揭開10幾年前藥商回扣的潘朵拉盒子。

根據陳明哲案件從一審到高等法院更3審判決資料顯示，有2家藥商分別供稱從87年至96年給陳明哲的回扣是新台幣8407萬元2992萬9168元，總計1億1千多萬元。2家藥商向檢察官和法官供述，「有利可圖，我們就給」，給陳明哲的回扣從2成起跳，最高7.1成，「純粹是利潤考量」。

給回扣超過8000萬元的業者供述，陳明哲會以藥品的種類來做區分計算回扣的百分比。如果是比較大品項的藥，就會比較高。因為陳明哲會拿另一家業者跟他們做比較要求提高，如果無法提高的話，就要給另一家做。業者供述，每個月的回扣是新台幣100萬元至200萬元，偶而會超過200萬元，都是以現金直接交給姚姓女子。

當中最大暴利的1顆藥是抗憂服膜衣錠（Kinloft50mg），陳明哲從92年11月開始使用，當時每顆單價35.72元，回扣61.2%，購買61000萬顆，給陳明哲回扣125萬2111.77元。

藥商提供給檢察官、法官的報表，每個月光是這顆藥的回扣就超過百萬元，93年8月回扣飆高至230萬3990元，96年2月kinloft的回扣高達71.2%。「這顆藥從開始送回扣給陳明哲，到他被羈押為止，總共大約有3500萬到4000萬元。」

另外其他4種精神科主要藥品Busron、Susine、Carpine、Clopine等的回扣百分比都佔有50%。「這些百分比都是陳明哲要求的」。

另一家參與競爭的藥商供述，「回扣從20%、25%、30%、40%，到後來增加到50%，這時我們逐漸沒有辨法與另一家競爭，已經要賠錢了，所以就退出，因為我們無法認同陳明哲的理念，他每次都用另一家業者來壓我們」

雖然2家業者坦承給陳明哲超過1億元的回扣，不過辯稱，這是從業務員的佣金給付，不是額外公司給付。因此沒有影響藥物聯標訂價，以及醫院採購的價錢。

回扣 檢察官 台東

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