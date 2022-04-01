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平鎮男子46刀弒母 桃檢起訴求處重刑

中央社 / 桃園1日電

桃園市曾姓男子向母親要錢被拒後，狠砍母親46刀致死。桃園地檢署認為，曾男精神病症未達法律上無刑事責任能力程度，今天依涉犯殺害直系尊親屬罪嫌起訴、求處重刑。

桃園地檢署今天發布新聞稿表示，31歲曾男去年12月6日上午在平鎮區家中，向63歲陳姓母親索討金錢未果，曾男先是以拳腳毆打母親，隨後又以廚房菜刀朝老母親臉部、頭部多處砍殺46刀，導致母親慘死。

桃檢表示，根據精神鑑定，曾男自民國105年起因頻繁使用多重物質，期間偶有精神病症狀（短暫幻覺），且在去年起精神病症狀加劇，但未曾出現嚴重暴力行為，評估曾男在犯行當下受精神病症狀影響更劇。

檢察官認為，曾男在開庭時表現正常，也知道殺害對象是自己母親，並詳細交代事發經過等行為，足以認定尚未達到刑法上因精神障礙或其他心智缺陷，導致不能辨識行為違法、無刑事責任能力程度。

桃檢認為，曾男僅因索討金錢未果即殘忍弒母，天理難容，建請法院量處被告重刑，以茲懲儆。

桃園地方法院表示，曾男所犯為最輕本刑逾5年以上有期徒刑重罪，考量曾男社會聯繫因素薄弱，且患有精神疾病、案發後有自殘舉動等，裁定今天起羈押，未禁止接見通信。

桃園 檢察官 精神疾病

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