快訊

旅客別等了！ 站務員廣播：今晚左營站沒高鐵可北上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

持石塊砸死越女後跑去買金飾 狠男判無期徒刑

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

新北一名王姓男子10多年前因性侵殺人未遂等罪入監，前年假釋出獄，但去年7月與吳姓越籍女同事到桃園新屋海邊出遊時，疑因對方提起他的前科，又再度犯案，持石塊猛擊對方頭部致死，案經桃園地院審理，今天被依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。得上訴。

全案發生在去年7月23日，但吳女屍體是7月31日被人發現，由於衣衫不整且褲頭解開，警方一度朝性侵殺人方向偵辦，但王男落網後矢口否認性侵，供稱是吳女提及他的前科，才會心生不滿動手；王男去年底被桃園地檢署依殺人罪起訴，涉性侵部分因罪證不足不起訴。

法院調查，王男將吳女推倒後，以體型優勢壓制對方，並以石塊猛烈敲擊對方臉部，直至對方失去知覺、毫無抵抗才罷手。吳女因為臉部遭受重擊，顱骨、顏面骨粉碎性骨折，顱腦損傷，終因大量出血死亡。

合議庭認為，王男犯罪手法殘忍，使吳女死前受到極大恐懼，行兇後也未曾想過做任何急救，反逃離現場，跑去銀樓買金飾，是人命如草芥。而且他過去也曾犯殺人未遂罪，假釋期間又再犯同樣類型案件，顯見先前刑期未能令他心生警惕。

另外，王男雖是受情緒刺激犯案，犯後也坦承殺人，但對犯案過程避重就輕，無情剝奪友人生命也是一般社會難容行為，最後檢察官與吳女告訴代理人都求處無期徒刑及無期徒刑以上刑度，因此量處其刑。

新北男子王鴻吉疑因吳姓越籍女子提起他的妨害性自主前科，持石塊猛擊對方頭部致死，今被桃園地院依殺人罪判處無期徒刑。記者陳俊智／攝影
新北男子王鴻吉疑因吳姓越籍女子提起他的妨害性自主前科，持石塊猛擊對方頭部致死，今被桃園地院依殺人罪判處無期徒刑。記者陳俊智／攝影

殺人 性侵 桃園

延伸閱讀

死囚邱和順性侵獄友長達1小時？官員：牢房覘孔小 有些事看不到

死囚邱和順被控獄中性侵、詐欺 新北檢證實：調查中

死囚邱和順被控性侵 司改會：律師將了解再說明

他酒後被男同事用輪椅「運走」性侵失身 獲賠80萬

相關新聞

報導國台辦要中國時報停刊抗議 上報要賠蔡衍明20萬元

上報3年前報導指國務院台灣事務辦公室、旺旺中時集團董事長蔡衍明研商對策，要求中國時報等相關媒體停刊、停播作為抗議手段。蔡...

更保會辦少年吔電影欣賞　新北檢長相認導演：是我學生

財團法人台灣更生保護會新北分會今在板橋秀泰影城舉辦記者會，邀請法務部保護司、新北地檢署等單位到場，除了包場欣賞甫上映電影...

討不到錢猛砍母親46刀致死 檢察官不認精神喪失起訴

桃園一名曾姓男子去年12月因向母親要錢失敗，爭吵後竟持菜刀猛砍母親46刀致死。桃園地檢署偵辦此案時，發現曾男有精神方面疾...

持石塊砸死越女後跑去買金飾 狠男判無期徒刑

新北一名王姓男子10多年前因性侵、殺人未遂等罪入監，前年假釋出獄，但去年7月與吳姓越籍女同事到桃園新屋海邊出遊時，疑因對...

死囚邱和順性侵獄友長達1小時？官員：牢房覘孔小 有些事看不到

被控犯下「強盜分屍保險員柯洪玉蘭」及共犯「男童陸正撕票案」的死囚邱和順，傳遭男獄友指控指侵，新北地檢署已分案偵查；矯正官...

死囚邱和順被控獄中性侵、詐欺 新北檢證實：調查中

死囚邱和順因犯下「苗栗業務員柯洪玉蘭命案」及「新竹國小學童陸正綁架案」等案，2011年7月被最高法院判處死刑、褫奪公權終...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。