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持石塊砸死越女後跑去買金飾 狠男判無期徒刑
新北一名王姓男子10多年前因性侵、殺人未遂等罪入監，前年假釋出獄，但去年7月與吳姓越籍女同事到桃園新屋海邊出遊時，疑因對方提起他的前科，又再度犯案，持石塊猛擊對方頭部致死，案經桃園地院審理，今天被依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。得上訴。
全案發生在去年7月23日，但吳女屍體是7月31日被人發現，由於衣衫不整且褲頭解開，警方一度朝性侵殺人方向偵辦，但王男落網後矢口否認性侵，供稱是吳女提及他的前科，才會心生不滿動手；王男去年底被桃園地檢署依殺人罪起訴，涉性侵部分因罪證不足不起訴。
法院調查，王男將吳女推倒後，以體型優勢壓制對方，並以石塊猛烈敲擊對方臉部，直至對方失去知覺、毫無抵抗才罷手。吳女因為臉部遭受重擊，顱骨、顏面骨粉碎性骨折，顱腦損傷，終因大量出血死亡。
合議庭認為，王男犯罪手法殘忍，使吳女死前受到極大恐懼，行兇後也未曾想過做任何急救，反逃離現場，跑去銀樓買金飾，是人命如草芥。而且他過去也曾犯殺人未遂罪，假釋期間又再犯同樣類型案件，顯見先前刑期未能令他心生警惕。
另外，王男雖是受情緒刺激犯案，犯後也坦承殺人，但對犯案過程避重就輕，無情剝奪友人生命也是一般社會難容行為，最後檢察官與吳女告訴代理人都求處無期徒刑及無期徒刑以上刑度，因此量處其刑。
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