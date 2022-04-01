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死囚邱和順性侵獄友長達1小時？官員：牢房覘孔小 有些事看不到
被控犯下「強盜分屍保險員柯洪玉蘭」及共犯「男童陸正撕票案」的死囚邱和順，傳遭男獄友指控指侵，新北地檢署已分案偵查；矯正官員說，處理糾紛時，邱與獄友雙方各說各話，已依性侵案通報流程依法處理。
矯正官員說，死囚牢房如果裝設監視器，會被人權團體抗議不尊重人權，但舍房可監視受刑人活動的門板上覘孔太小，「有些角度看不到」，像性侵案這種私密行為，不見得管理員能一手掌握，行政左右為難。
邱和順目前關在台北看守所。據了解，邱的男獄友控告邱「反覆玩我1個鐘頭導致流血」，並投書媒體爆料。
台北看守所副所長林建昌表示，此案涉及收容人隱私，不便對外說明，全力配合檢方偵辦，目前先將2人分房管理；長期聲援邱的民間司法改革基金會說，投書一事只是單方面說法，會安排律師接見再釋疑。
已被關押33年的邱和順被控於1987年11月、12月間先後犯下「強盜分屍保險員柯洪玉蘭」、「男童陸正撕票案」，歷經13次審判，2011年7月判處死刑定讞，邱因民間司改會協助聲請釋憲，法務部長10年未對邱執行死刑。
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