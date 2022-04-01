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死囚邱和順被控獄中性侵、詐欺 新北檢證實：調查中

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

死囚邱和順因犯下「苗栗業務員柯洪玉蘭命案」及「新竹國小學童陸正綁架案」等案，2011年7月被最高法院判處死刑、褫奪公權終身定讞，迄未執行，已遭收容在監長達32年，為關最久的死刑犯，未料近日傳出邱和順在獄中性侵詐欺獄友，新北檢證實已接獲案件，分案偵辦中。

邱和順被控在1987年11月約出女保險業務員柯洪玉蘭，索討50萬元不成後將其殺害，又被控在同年12月綁架男童陸正並殺害棄屍、向家屬勒贖100萬元。因案件偵辦、審判過程中疑似有刑求、證據瑕疵、證物遺失、自白與客觀事實不符等爭議，引發社會各界關注，司法改革基金會等民間司法團體也因此認為邱和順案為冤案，常辦活動呼籲特赦邱和順。

未料今有民眾投書媒體，指控邱和順在獄內囂張跋扈，還以手指侵入、打手槍等方式性侵男獄友，並指控邱和順向獄友詐騙。

台北看守所副所長林建昌回應，邱和順確實與室友一同關押在牢房，所方有替邱的獄友寄信，但未查看內容，因此不知有性侵、詐欺的情況，目前兩案已交由檢方偵辦，因案件涉及個人隱私、無法透露。

新北地檢署表示，確實已分別在去年與今年收到獄友指控邱和順詐欺、性侵的提告，目前案件已分案調查中，不便透露。

死囚邱和順(中左)被獄友指控在台北看守所中性侵、詐騙獄友，新北檢證實已接獲提告調查中。圖／聯合報系資料照
死囚邱和順(中左)被獄友指控在台北看守所中性侵、詐騙獄友，新北檢證實已接獲提告調查中。圖／聯合報系資料照

邱和順 性侵 詐欺

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