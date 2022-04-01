單親媽獨留5月大女嬰在家2天慘遭活活餓死 一審6年徒刑

高雄21歲楊姓單親媽媽，獨自照顧年僅5個月大的女嬰及1歲半的女兒；女嬰患有先天患有心室中膈缺損的疾病，但楊女2019年時帶著大女兒外出，卻獨留女嬰在家近2天，因疏於照料死亡，檢方於2020年8月偵結，將她依遺棄致死罪起訴，建請法官加重其刑。今天橋頭地方法院一審判決出爐，將楊女判處6年期徒刑。

檢方起訴書指出，楊女獨自撫養2個女兒，年紀分別為5月個大及1歲半，3人平時居住在高雄市左營區一棟大樓內；小女兒出生就患有心室中膈缺損疾病，需定時餵食、餵藥並給於照料。

但楊女卻在2019年12月25日下午5時，帶著大女兒外出，獨留小女兒在住處，未規律給予女嬰適當且充足的奶粉、藥物，造成女嬰脫水、飢餓、營養不良，直到27日下午5時53分返家，女嬰已無呼吸心跳，傍晚6時47分許送至醫院急救無效，晚上7時22分許，因橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死死亡。

檢方認為，楊女明知女嬰患有疾病，無自救力，需定時照顧，但卻故意遺棄導致死亡，因此，2020年8月偵結，將她依遺棄致死罪將她起訴，並建請法官依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑二分之一。