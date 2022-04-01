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新法上路不到20分鐘 越南籍女子「喝雞酒」被查獲酒駕

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

酒駕新制3月31日上路，苗栗縣大湖鄉一名越南籍女子在新法上路不到20分鐘就被警方查獲酒駕，她聲稱是喝了雞酒，但酒測值達0.3，仍被警方依公共危險罪嫌移送法辦。大湖警分局強調，警方目前已啟動防制酒駕專案，除針對各處易酒駕場所臨檢，轄內易酒駕路段及路口也會增加路檢勤務，強力阻絕酒後駕車事故再次發生。

酒駕新法上路第一天，大湖派出所警員林道明、張瑋庭昨天凌晨執行0-2時巡邏勤務，行經大湖鄉大寮村竹篙屋附近，見一部自小客車車牌燈未亮，因當時天色昏暗，警方上前攔查，盤查駕駛人阮姓女子時，發現對方面紅耳赤、渾身散發濃濃酒味，警方依規定提供純水漱口後實施呼氣酒測，檢測酒測值為0.30mg/L，已觸犯酒駕公共危險罪，警方依新法移置保管車輛並製單告發，全案依公共危險案，詢問後將阮姓女子移請苗栗地檢署偵辦。

警方表示，3月31日酒駕新制上路，道路交通管理處罰條例第35條、35條之1及刑法第185條之3相關酒後駕車規範加重處罰初犯、累犯均吊扣牌照2年，對拒測相關罰則也加重，車主和同行乘客若未加勸阻也 加重處罰，酒駕肇事致人重傷或死亡將永久吊銷駕照不得再考領，並公布姓名及照片、違法事實。

大湖警方提醒，近期春酒聚會場合多，民眾喝酒過後務必找代駕，切勿酒後駕車，用餐時也須遵守近期中央流行疫情指揮中心最新的管制措施，並保持適當社交距離。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

酒駕新制3月31日上路，苗栗縣大湖鄉一名越南籍女子在新法上路不到20分鐘就被警方查獲酒駕，被依公共危險罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
酒駕新制3月31日上路，苗栗縣大湖鄉一名越南籍女子在新法上路不到20分鐘就被警方查獲酒駕，被依公共危險罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
酒駕新制3月31日上路，苗栗縣大湖鄉一名越南籍女子在新法上路不到20分鐘就被警方查獲酒駕，被依公共危險罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
酒駕新制3月31日上路，苗栗縣大湖鄉一名越南籍女子在新法上路不到20分鐘就被警方查獲酒駕，被依公共危險罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝

酒駕 酒測

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