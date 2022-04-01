女會計當小三和老闆偷情200次 還掏空公司1127萬付卡債

宜誠資訊公司前負責人辛志鵬（改名為辛冠亨）和林姓女會計搞外遇，性行為約200次，辛2018年底輕生身亡，林女被判刑並要賠償辛妻60萬元；她任職期間侵占公司逾千萬元資金，支付自己和辛同居費用，甚至償還卡債，公司提告損害賠償訴訟，台北地方法院判林女應給付1127萬餘元，可上訴。

宜誠資訊是獨家首創人臉辦識系統、文件掃描數位化權威，前負責人辛志鵬與林女2014年至2017年共發生約200次性行為，但林女事後向媒體爆料不滿被辛欺騙，2017年1月主動向辛妻坦承「我是小三」並離職。

林女被依相姦罪判刑4月，得易科罰金定讞，另判賠辛妻60萬元確定。她2014年至2016年期間，趁公司繳納營業稅、支付員工薪資、會計師委任報酬的機會，擅自動用公司存款，刑事被判刑1年定讞。

宜誠資訊提民事訴訟，並將債權讓與給松田資訊公司。松田資訊主張，林女未經宜誠資訊允許，擅自盜領公司帳戶內的現金，用來支付和辛同居的費用，作為自己借貸他人的資金，甚至用來付私人信用卡債務。

松田資訊認為，林女大量將公司資金中飽私囊，共侵占1129萬餘元，且宜誠並非辛一人公司，尚有其他股東出資，林女行為侵害公司權利，也違反員工忠誠義務，要求林女吐還1129萬餘元。

林女反駁，宜誠公司出資人是辛，其他股東都是辛的家庭成員借名擔任，公司損益也由辛一人負責；她2014年5月和辛交往、同居，提領公司款項都經過辛的同意，用來支付2人的生活費，只是為避免辛妻發現，才會以其他名目登載在會計系統上。

法院認為，無論宜誠資訊是否為辛一人出資，公司和負責人仍是不同的主題，不能混為一談，且公司也非負責人囊中之物，不能擅自掏空公司資金，況且宜誠資訊2009年增資時，除了辛外，仍有其他股東投入資金，故不採信林女的說詞。

法院指出，林女即使受到辛的同意或指示提領公司資金，也僅代表2人共同侵害公司權益，不能因此合理化林女任意挪用款項的行為。

再者，林女具有高職學歷，也在其他公司擔任過會計，可自我判斷行為是否合法，卻一再挪用公司款項為己用，甚至作為個人借貸的資金，確實應要負損害賠償責任，經計算後認為林女應賠償1127萬餘元。