快訊

基隆小吃店相關再增21例 陳時中：繼續會有新個案

直播／本土新增確診破百！今+104例、境外移入+132例 無死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女會計當小三和老闆偷情200次 還掏空公司1127萬付卡債

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

宜誠資訊公司前負責人辛志鵬（改名為辛冠亨）和林姓女會計搞外遇，性行為約200次，辛2018年底輕生身亡，林女被判刑並要賠償辛妻60萬元；她任職期間侵占公司逾千萬元資金，支付自己和辛同居費用，甚至償還卡債，公司提告損害賠償訴訟，台北地方法院判林女應給付1127萬餘元，可上訴。

宜誠資訊是獨家首創人臉辦識系統、文件掃描數位化權威，前負責人辛志鵬與林女2014年至2017年共發生約200次性行為，但林女事後向媒體爆料不滿被辛欺騙，2017年1月主動向辛妻坦承「我是小三」並離職。

林女被依相姦罪判刑4月，得易科罰金定讞，另判賠辛妻60萬元確定。她2014年至2016年期間，趁公司繳納營業稅、支付員工薪資、會計師委任報酬的機會，擅自動用公司存款，刑事被判刑1年定讞。

宜誠資訊提民事訴訟，並將債權讓與給松田資訊公司。松田資訊主張，林女未經宜誠資訊允許，擅自盜領公司帳戶內的現金，用來支付和辛同居的費用，作為自己借貸他人的資金，甚至用來付私人信用卡債務。

松田資訊認為，林女大量將公司資金中飽私囊，共侵占1129萬餘元，且宜誠並非辛一人公司，尚有其他股東出資，林女行為侵害公司權利，也違反員工忠誠義務，要求林女吐還1129萬餘元。

林女反駁，宜誠公司出資人是辛，其他股東都是辛的家庭成員借名擔任，公司損益也由辛一人負責；她2014年5月和辛交往、同居，提領公司款項都經過辛的同意，用來支付2人的生活費，只是為避免辛妻發現，才會以其他名目登載在會計系統上。

法院認為，無論宜誠資訊是否為辛一人出資，公司和負責人仍是不同的主題，不能混為一談，且公司也非負責人囊中之物，不能擅自掏空公司資金，況且宜誠資訊2009年增資時，除了辛外，仍有其他股東投入資金，故不採信林女的說詞。

法院指出，林女即使受到辛的同意或指示提領公司資金，也僅代表2人共同侵害公司權益，不能因此合理化林女任意挪用款項的行為。

再者，林女具有高職學歷，也在其他公司擔任過會計，可自我判斷行為是否合法，卻一再挪用公司款項為己用，甚至作為個人借貸的資金，確實應要負損害賠償責任，經計算後認為林女應賠償1127萬餘元。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

侵占 性行為 民事訴訟

延伸閱讀

已婚女老師和體育男師偷情 挑放學時間「校內激戰數十次」

女星為愛輕生 男友外遇對象「巨乳寫真妹」慘遭肉搜

正宮當眾開撕小三 羅巧倫慘被跨騎狠打哭喊：不要了

偷情開房間落伍...「小三宅」文宣爆紅 網笑：管理費含封口費

相關新聞

吳淑珍想傳阿扁作證 律師：判她有罪等於停審的扁有罪

前總統陳水扁國務機要費案纏訟逾15年，台灣高等法院更二審今傳吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任...

涉詐領助理費稱「有人誤導檢調」 林穎孟公開帳戶強調未拿錢

無黨籍台北市議員林穎孟被控詐領助理費，北檢日前諭令交保。林穎孟今天發聲明表示，這起案件是有特定人提供錯誤資訊給檢調，她一...

檢方借提訊問嘉市議員戴寧 律師提具保停押未獲准

嘉義市議員戴寧因涉嫌詐領助理費案遭羈押禁見，嘉義地檢署今天首度借提訊問，委任律師提出希望具保停押，但檢方認為羈押理由仍在...

國務機要費更二審今審理 「風中殘燭」吳淑珍請假

台灣高等法院審理前總統陳水扁國務機要費案更二審，今傳吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓、...

女會計當小三和老闆偷情200次 還掏空公司1127萬付卡債

宜誠資訊公司前負責人辛志鵬（改名為辛冠亨）和林姓女會計搞外遇，性行為約200次，辛2018年底輕生身亡，林女被判刑並要賠...

他酒後被男同事用輪椅「運走」性侵失身 獲賠80萬

黃姓男子在公司春酒晚宴上見男同事酒醉，以輪椅將同事「運去」房內性侵，黃犯後認罪，賠償80萬元，台北地方法院審理，依乘機性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。